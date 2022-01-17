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19 perfurações

Jovem é assassinado com vários tiros em rua de Sooretama

Quando a Polícia Militar chegou ao local, Lucas Zanelato de Souza, de 22 anos, estava coberto por um lençol, sem sinais de vida
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 jan 2022 às 11:50

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 11:50

Lucas Zanelato de Souza, de 22 anos
Lucas Zanelato de Souza, de 22 anos Crédito: Divulgação/PCES
Jovem é assassinado com vários tiros em rua de Sooretama
Um jovem morreu baleado na tarde deste domingo (16) em uma rua no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Lucas Zanelato de Souza, de 22 anos. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o corpo estava no chão coberto por um lençol, já sem sinais de vida.
A PM não conseguiu coletar informações sobre o que motivou o crime e como ele ocorreu. Também não conseguiu fazer observações de câmeras que poderiam ter registrado a cena. Segundo a perícia da Polícia Civil, Lucas sofreu 19 perfurações pelo corpo. Foram encontradas também cápsulas de pistola calibre .380 no local.
O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, informou a Polícia Civil, por nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

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