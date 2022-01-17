Jovem é assassinado com vários tiros em rua de Sooretama
Um jovem morreu baleado na tarde deste domingo (16) em uma rua no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Lucas Zanelato de Souza, de 22 anos. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o corpo estava no chão coberto por um lençol, já sem sinais de vida.
A PM não conseguiu coletar informações sobre o que motivou o crime e como ele ocorreu. Também não conseguiu fazer observações de câmeras que poderiam ter registrado a cena. Segundo a perícia da Polícia Civil, Lucas sofreu 19 perfurações pelo corpo. Foram encontradas também cápsulas de pistola calibre .380 no local.
O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, informou a Polícia Civil, por nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.