Homem foragido da Justiça de Alfredo Chaves é preso em Sooretama

O detido, identificado como Ismail Marcelino, era foragido da Justiça Crédito: Divulgação | PCES

O titular da Delegacia de Polícia de Sooretama e Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, disse que a polícia realizou a operação visando cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça. “O suspeito foi cercado e preso pelos policiais civis e não teve tempo de esboçar reação”, informou.

O detido, identificado como Ismail Marcelino, era considerado foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto pela prática de crime de homicídio qualificado, expedido pela Comarca de Alfredo Chaves. O crime foi cometido no ano de 2011 e, desde então, o homem vivia se escondendo em diversos municípios do Estado, buscando trabalho em propriedades rurais.