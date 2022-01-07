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Investigado por homicídio

Homem foragido da Justiça de Alfredo Chaves é preso em Sooretama

Desde 2011, Ismail Marcelino se escondia em diversos municípios do Estado capixaba, buscando trabalho em propriedades rurais
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 jan 2022 às 18:52

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 18:52

Um homem, de 47 anos, foragido da Justiça de Alfredo Chaves, na Região Serrana, foi preso nesta sexta-feira (7), na localidade de Joreana A, em Sooretama, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio.
Homem foragido da Justiça de Alfredo Chaves é preso
O detido, identificado como Ismail Marcelino, era foragido da Justiça Crédito: Divulgação | PCES
O titular da Delegacia de Polícia de Sooretama e Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, disse que a polícia realizou a operação visando cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça. “O suspeito foi cercado e preso pelos policiais civis e não teve tempo de esboçar reação”, informou.
O detido, identificado como Ismail Marcelino, era considerado foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto pela prática de crime de homicídio qualificado, expedido pela Comarca de Alfredo Chaves. O crime foi cometido no ano de 2011 e, desde então, o homem vivia se escondendo em diversos municípios do Estado, buscando trabalho em propriedades rurais.
Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e, após os procedimentos, encaminhado ao Presídio Regional do mesmo município, onde permanece à disposição da Justiça.

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