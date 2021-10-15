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Região Serrana

Homem morre afogado ao consertar bomba em lagoa de Alfredo Chaves

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para a ocorrência, na localidade de Ribeirão do Cristo, mas o homem já estava morto quando a equipe chegou ao local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 out 2021 às 18:32

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:32

Viatura do Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, mas o homem já estava morto quando a equipe chegou Crédito: Vitor Jubini
Um homem morreu afogado ao consertar uma bomba submersível em uma lagoa na localidade de Ribeirão do Cristo, zona rural de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (14).
Corpo de Bombeiros informou que chegou a ser acionado, mas, quando a equipe chegou à localidade, o homem já havia se afogado. Populares informaram aos militares que a vítima caiu na água após tentar consertar o equipamento. O nome dele não foi informado.
O corpo foi encontrado pelos Bombeiros boiando em uma lagoa de uma propriedade particular. O dono do imóvel e a Polícia Militar foram orientados a manter o local isolado até a chegada da perícia.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves, que aguarda o laudo cadavérico para confirmar a causa da morte. A corporação destacou que outros detalhes não serão divulgados.

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