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Violência

Corpo com marcas de espancamento é encontrado perto de lagoa na Serra

A Polícia Militar informou que o cadáver estava em adiantado estado de decomposição e acionou a perícia da Polícia Civil

Publicado em 

15 out 2021 às 11:50

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:50

Corpo foi encontrado em uma área de mata próxima de uma lagoa na Serra
Corpo foi encontrado em uma área de mata o Crédito: Rodrigo Gomes
O corpo de um homem foi encontrado em uma área de vegetação, próximo a uma lagoa, no bairro Residencial Centro da Serra II, na zona rural da Serra, na manhã desta sexta-feira (15). Uma pessoa que passava na rodovia Audifax Barcelos encontrou o corpo e chamou a polícia, que foi até o local.
A Polícia Militar informou que o cadáver estava em adiantado estado de decomposição e acionou a perícia da Polícia Civil. A vítima não foi identificada. De acordo com os policiais que estavam no local, o homem tem cerca de 35 anos e tinha marcas de espancamento e perfurações por bala de arma de fogo.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento não há suspeitos identificados e não há informações sobre a motivação do crime.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Em nota, a Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

15/10/2021 - 3:45
A Polícia Civil informou que o caso será investigado e que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML). O texto foi atualizado.

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