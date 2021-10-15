Corpo com marcas de espancamento é encontrado perto de lagoa na Serra

Corpo foi encontrado em uma área de mata o Crédito: Rodrigo Gomes

O corpo de um homem foi encontrado em uma área de vegetação, próximo a uma lagoa, no bairro Residencial Centro da Serra II, na zona rural da Serra , na manhã desta sexta-feira (15). Uma pessoa que passava na rodovia Audifax Barcelos encontrou o corpo e chamou a polícia, que foi até o local.

A Polícia Militar informou que o cadáver estava em adiantado estado de decomposição e acionou a perícia da Polícia Civil. A vítima não foi identificada. De acordo com os policiais que estavam no local, o homem tem cerca de 35 anos e tinha marcas de espancamento e perfurações por bala de arma de fogo.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento não há suspeitos identificados e não há informações sobre a motivação do crime.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

Em nota, a Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta