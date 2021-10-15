Três jovens são presos usando carro roubado e com placas clonadas em Cariacica

Carro roubado foi recuperado após a prisão dos três jovens em Cariacica Crédito: Archimedis Patrício

Três jovens, com idades entre 20 e 22 anos, foram presos na noite desta quinta-feira (14), no bairro Santo André, em Cariacica , após serem flagrados com um carro roubado.

De acordo com a Polícia Civil , o veículo havia sido roubado em agosto deste ano no bairro Jaburuna, em Vila Velha , e foi comprado pelos homens detidos. A suspeita é que, desde então, o carro passou a ser usado em operações do tráfico de drogas.

A identidade dos presos não foi revelada. Após as prisões, uma pistola foi encontrada dentro do carro. A arma tinha um seletor de rajadas, acessório que aumenta o poder de fogo, deixando-o semelhante ao de uma metralhadora.

Há uma semana, o carro roubado começou a ser monitorado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil. As placas atuais do veículo foram clonadas de um veículo de Minas Gerais

"Nós constatamos a adulteração há uma semana. A partir disso, a gente passou a fazer levantamento de endereço. Fizemos um acompanhamento velado. A gente passava com o carro e ia acompanhando a movimentação deles", contou Sergio Cetrangolo, investigador da Polícia Civil.

Nesta quinta, os três jovens passaram o dia com o carro em Vila Velha, se deslocando por bairros como Itapuã e Ilha dos Ayres. À paisana, os policiais civis ficaram vigiando o veículo, mas só fizeram a abordagem no bairro Santo André, em Cariacica, no momento em que os três estavam indo pra casa de um deles. Os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram sendo detidos.

"Um desceu do veículo. Quando nós o abordamos, os outros dois, que estavam dentro do veículo tentaram, se evadir, mas um policial que dirigia a viatura fechou o carro. Eles tentaram engatar a ré, mas já não dava mais e efetuamos a prisão", detalhou Sergio.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica. Dois deles já possuem passagens pela Justiça, sendo um por tráfico de drogas e outro por porte ilegal de arma de fogo.