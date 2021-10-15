Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Santo André

Três jovens são presos usando carro roubado e com placas clonadas em Cariacica

De acordo com a Polícia Civil, que monitorou o veículo por uma semana, o carro estava sendo usado em operações do tráfico de drogas. Dentro dele, uma arma foi encontrada

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 10:16

Publicado em 

15 out 2021 às 10:16
Carro roubado em Cariacica foi recuperado
Carro roubado foi recuperado após a prisão dos três jovens em Cariacica Crédito: Archimedis Patrício
Três jovens, com idades entre 20 e 22 anos, foram presos na noite desta quinta-feira (14), no bairro Santo André, em Cariacica, após serem flagrados com um carro roubado.
De acordo com a Polícia Civil, o veículo havia sido roubado em agosto deste ano no bairro Jaburuna, em Vila Velha, e foi comprado pelos homens detidos. A suspeita é que, desde então, o carro passou a ser usado em operações do tráfico de drogas.
A identidade dos presos não foi revelada. Após as prisões, uma pistola foi encontrada dentro do carro. A arma tinha um seletor de rajadas, acessório que aumenta o poder de fogo, deixando-o semelhante ao de uma metralhadora.
Há uma semana, o carro roubado começou a ser monitorado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil. As placas atuais do veículo foram clonadas de um veículo de Minas Gerais.
"Nós constatamos a adulteração há uma semana. A partir disso, a gente passou a fazer levantamento de endereço. Fizemos um acompanhamento velado. A gente passava com o carro e ia acompanhando a movimentação deles", contou Sergio Cetrangolo, investigador da Polícia Civil.
Nesta quinta, os três jovens passaram o dia com o carro em Vila Velha, se deslocando por bairros como Itapuã e Ilha dos Ayres. À paisana, os policiais civis ficaram vigiando o veículo, mas só fizeram a abordagem no bairro Santo André, em Cariacica, no momento em que os três estavam indo pra casa de um deles. Os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram sendo detidos.
"Um desceu do veículo. Quando nós o abordamos, os outros dois, que estavam dentro do veículo tentaram, se evadir, mas um policial que dirigia a viatura fechou o carro. Eles tentaram engatar a ré, mas já não dava mais e efetuamos a prisão", detalhou Sergio.
Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica. Dois deles já possuem passagens pela Justiça, sendo um por tráfico de drogas e outro por porte ilegal de arma de fogo.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Corpo de homem é encontrado perto de valão em Cariacica

Será que os crimes estão realmente aumentando?

Jovem é baleada na cabeça por amiga durante brincadeira com arma em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica carros Minas Gerais Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados