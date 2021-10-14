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Bairro Barramares

Jovem é baleada na cabeça por amiga durante brincadeira com arma em Vila Velha

A amiga da jovem, que se apresentou à Polícia Civil nesta quinta (14), alegou que o disparo foi acidental; a vítima está internada em um hospital de Vitória
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 out 2021 às 12:59

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 12:59

As jovens estavam nesta casa no bairro Barramares, em Vila Velha
As jovens estavam nesta casa no bairro Barramares, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Uma jovem de 19 anos foi baleada na cabeça por uma amiga, de 21 anos, no bairro Barramares, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (13). De acordo com relatos de testemunhas, o tiro teria sido disparado acidentalmente quando elas estavam brincando com uma arma. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde está internada.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta, a mulher que efetuou o disparo se apresentou à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória nesta quinta-feira (14). Ela alegou ter sido espancada por traficantes do bairro, que seriam os donos da arma e teriam ficado revoltados com o fato de ela ter atirado contra a amiga. A mãe dela, que não quis ser identificada, afirmou à TV Gazeta que prefere que a filha fique presa, pois tem medo da atitude dos criminosos do bairro.
"Ela falou que aconteceu um acidente. Ela é amiga da menina há muitos anos e disse que aconteceu um acidente, não sabe como. Ela está desesperada, sem saber o que fazer. Eu nem acreditei, tomei um choque. A gente que é mãe, não imagina", disse.

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A mãe da vítima, uma comerciante de 36 anos, que preferiu não ser identificada, disse não saber o que aconteceu com a filha. Ela afirmou que a jovem saiu de casa dizendo que iria marcar um exame para o filho e alegou não saber como ela foi parar na casa onde estava com a amiga. "Ninguém me explicou, ninguém falou nada para mim. Eu estou querendo saber, eu quero entender o que aconteceu. Eu quero que ela se recupere, todo mundo está desesperado", disse.
Vizinhos da casa onde a jovem foi baleada disseram que ouviram um tiro por volta das 15h e, logo depois, várias viaturas da polícia no local. Uma moradora disse que a tia e a irmã da vítima foram até o local e estavam desesperadas.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar afirmou que o Ciodes recebeu a informação de que disparos de arma de fogo tinham sido ouvidos no bairro Barramares, em Vila Velha. Viaturas foram ao local e encontraram a jovem de 19 anos baleada dentro de uma casa. Moradores do bairro acionaram o Samu, que levou a vítima para o HEUE. 
Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso foi registrado, inicialmente, como tentativa de homicídio e será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

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