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Fiscalização

PRF apreende armas dentro de carro em abordagem na BR 101, na Serra

Agentes da PRF abordaram um Peugeot 307 na tarde desta quarta-feira (13). Uma pistola 9 mm e duas outras armas calibre 22 foram encontradas com os ocupantes e no porta-malas. PRF também apreendeu munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2021 às 11:28

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 11:28

Br 101
Duas armas longas estavam no porta-malas do veículo abordado na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Três armas foram apreendidas por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem feita na BR 101, na Serra, na tarde desta quarta-feira (13). Na altura do km 255, os policiais efetuavam uma fiscalização na rodovia e abordaram um Peugeot/307, com três ocupantes.

NO PORTA-MALAS

Quando vistoriavam o veículo, os policiais solicitaram que os ocupantes desembarcassem do automóvel. Nas buscas pessoais, os policiais encontraram, na cintura de um dos passageiros, uma pistola 9mm municiada e ainda um carregador com 10 munições.
Já no porta-malas do carro, os agentes localizaram duas armas de fogo calibre 22, além de 10 munições do mesmo calibre em uma mochila. As armas e os três ocupantes foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Laranjeiras, no mesmo município.
PRF apreende armas dentro de carro em abordagem na BR 101, na Serra

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