PRF apreende armas dentro de carro em abordagem na BR 101, na Serra

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Quando vistoriavam o veículo, os policiais solicitaram que os ocupantes desembarcassem do automóvel. Nas buscas pessoais, os policiais encontraram, na cintura de um dos passageiros, uma pistola 9mm municiada e ainda um carregador com 10 munições.

Já no porta-malas do carro, os agentes localizaram duas armas de fogo calibre 22, além de 10 munições do mesmo calibre em uma mochila. As armas e os três ocupantes foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Laranjeiras, no mesmo município.