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Balneário de Guriri

Casal suspeito de furtar e adulterar motos é detido em São Mateus

A Polícia Militar chegou aos suspeitos após rastrear uma moto furtada até a casa do casal. A mulher foi ouvida e liberada, e o homem foi autuado em flagrante
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 out 2021 às 20:24

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 20:24

Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Suspeitos foram levados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Crédito: Divulgação | Governo do ES
Um casal suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furto, roubo e adulteração de motos foi preso no balneário de Guriri, em São Mateus, nesta terça-feira (12). A Polícia Militar chegou aos suspeitos após rastrear uma moto roubada no município.
Segundo a PM, militares foram acionados para atender a uma ocorrência de uma moto furtada no estacionamento de um supermercado. A Honda Biz tinha rastreador e os policiais acompanharam a localização do veículo via GPS, por meio do aplicativo de rastreamento, até chegarem a uma residência.
No quintal da casa, os militares identificaram a moto roubada, já com a placa adulterada e com uma chave falsa na ignição. Diante do flagrante, os policiais entraram no imóvel onde estava o casal.
Enquanto os militares entravam na casa, o homem tentou se esconder e a mulher jogou objetos — que não foram informados pela corporação — no vaso sanitário do banheiro. Segundo os policiais, o suspeito ofereceu resistência e precisou ser algemado.
Durante as buscas no imóvel, a PM encontrou indícios de que o local era utilizado para adulteração ilícita de veículos roubados e furtados. Na casa, havia diversas ferramentas e adesivos utilizados para adulterar as características dos veículos, além de objetos que os suspeitos não souberam explicar a origem.
Material apreendido:
  • Duas alianças;
  • Um cordão;
  • Três celulares;
  • R$ 730 em espécie;
  • Uma CNH e uma carteira profissional (em nome de pessoas que os detidos não souberam explicar quem eram);
  • 10 placas de veículos;
  • 11 capacetes;
  • 11 documentos de veículos;
  • Um cartão de crédito quebrado ;
  • Uma munição calibre 32.
Os suspeitos foram encaminhados, com o material apreendido, para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A mulher já havia sido presa em março deste ano com uma moto roubada, diversas placas e documentos de motocicletas. A Polícia Militar explicou que o casal é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furto, roubo e adulteração de motos no Estado.
Polícia Civil informou, em nota, que a mulher foi ouvida na 18ª Delegacia Regional de São Mateus e liberada após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.
Já o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de furto qualificado, adulteração de identificador de veículo automotor e posse de munição ilegal. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) do município.

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