Casal suspeito de furtar e adulterar motos é detido em São Mateus

Suspeitos foram levados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Crédito: Divulgação | Governo do ES

Um casal suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furto, roubo e adulteração de motos foi preso no balneário de Guriri, em São Mateus , nesta terça-feira (12). A Polícia Militar chegou aos suspeitos após rastrear uma moto roubada no município.

Segundo a PM, militares foram acionados para atender a uma ocorrência de uma moto furtada no estacionamento de um supermercado. A Honda Biz tinha rastreador e os policiais acompanharam a localização do veículo via GPS, por meio do aplicativo de rastreamento, até chegarem a uma residência.

No quintal da casa, os militares identificaram a moto roubada, já com a placa adulterada e com uma chave falsa na ignição. Diante do flagrante, os policiais entraram no imóvel onde estava o casal.

Enquanto os militares entravam na casa, o homem tentou se esconder e a mulher jogou objetos — que não foram informados pela corporação — no vaso sanitário do banheiro. Segundo os policiais, o suspeito ofereceu resistência e precisou ser algemado.

Durante as buscas no imóvel, a PM encontrou indícios de que o local era utilizado para adulteração ilícita de veículos roubados e furtados. Na casa, havia diversas ferramentas e adesivos utilizados para adulterar as características dos veículos, além de objetos que os suspeitos não souberam explicar a origem.

Material apreendido:

Duas alianças;

Um cordão;

Três celulares;

R$ 730 em espécie;

Uma CNH e uma carteira profissional (em nome de pessoas que os detidos não souberam explicar quem eram);

10 placas de veículos;

11 capacetes;

11 documentos de veículos;

Um cartão de crédito quebrado ;

Uma munição calibre 32.

Os suspeitos foram encaminhados, com o material apreendido, para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A mulher já havia sido presa em março deste ano com uma moto roubada, diversas placas e documentos de motocicletas. A Polícia Militar explicou que o casal é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furto, roubo e adulteração de motos no Estado.

Polícia Civil informou, em nota, que a mulher foi ouvida na 18ª Delegacia Regional de São Mateus e liberada após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.