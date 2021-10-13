Suspeito de matar a namorada a facadas em Linhares está foragido

Érica de Souza Prates, de 33 anos, foi esfaqueada e morta pelo companheiro Alcimar Domingos. Crédito: Montagem | A Gazeta

O crime aconteceu na casa de Érica, no bairro Interlagos. Em entrevista ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte, o pai da vítima, Valdeides Prates, contou que sua filha estava fazendo aniversário no domingo e, para comemorar, o casal saiu para beber. Os dois voltaram para casa e teriam discutido antes de Alcimar esfaquear a namorada.

Érica levou facadas regiões da cabeça, braços e abdômen. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Rio Doce. Na unidade, a vítima contou aos policiais militares que o autor das facadas era o seu namorado. Após ficar internada por dois dias em estado grave, a mulher morreu nesta terça-feira. A família dela agora pede por justiça.

"Num momento de comemoração, o que minha filha recebeu foi 15 facadas. O que ele fez com a minha filha pode fazer também com a filha de outra pessoa. Ele não pode estar solto. É uma coisa que eu não desejo para nenhum pai. Queremos justiça!”, relatou." Valdeides Prates - Pai de Érica

Érica de Souza Prates deixa dois filhos: uma menina de 13 anos e um menino de 6 anos. As crianças são filhas de pais diferentes e serão levadas para morar com eles — a menina em Guarapari, e o menino em Linhares.

O corpo da vítima foi liberado na tarde desta quarta-feira (12), no Serviço Médico Legal de Linhares e, segundo a família, deve ser cremado em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e, segundo o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, o crime é tratado como feminicídio . “No hospital, ela conversou com os policiais e, a partir desses indicativos, começamos a investigar o caso. Agora tratamos como um feminicídio, em que o suspeito é o namorado da vítima”, informou.