Vídeo: jovens revezam arma e atiram no meio da rua em Linhares

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um registro da violência em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Três jovens revezam uma arma e disparam para cima no bairro Interlagos. Na gravação, de cerca de 30 segundos, os homens afirmam que estão no local e atiram quatro vezes.
No diálogo, um dos indivíduos afirma: "Nóis tá aqui, cadê? Falaram para nóis brotar [sic]". Na sequência, ele atira, passa a arma para outro homem, que faz dois disparos e a entrega a um terceiro homem, que atira mais uma vez.
A Polícia Civil confirmou a veracidade do vídeo e afirmou à reportagem da TV Gazeta Norte que investiga o caso. Confira o vídeo abaixo: