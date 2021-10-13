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Bairro Interlagos

Vídeo: jovens revezam arma e atiram no meio da rua em Linhares

A Polícia Civil confirmou a veracidade do vídeo e afirmou à reportagem da TV Gazeta Norte que iniciou investigações para apurar o caso

Publicado em 

13 out 2021 às 12:50

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 12:50

Jovens revezam arma e atiram no meio da rua em bairro de Linhares Crédito: Redes sociais / Montagem A Gazeta
Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um registro da violência em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Três jovens revezam uma arma e disparam para cima no bairro Interlagos. Na gravação, de cerca de 30 segundos, os homens afirmam que estão no local e atiram quatro vezes.
No diálogo, um dos indivíduos afirma: "Nóis tá aqui, cadê? Falaram para nóis brotar [sic]". Na sequência, ele atira, passa a arma para outro homem, que faz dois disparos e a entrega a um terceiro homem, que atira mais uma vez.
Polícia Civil confirmou a veracidade do vídeo e afirmou à reportagem da TV Gazeta Norte que investiga o caso. Confira o vídeo abaixo:

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