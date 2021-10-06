Polícia caça criminoso suspeito de matar sete pessoas em Linhares

Emanuel Robson Chagas Silva é suspeito de ser o autor de 7 assassinatos em Linhares Crédito: Divulgação | PCES

Polícia Civil , por meio da Delegacia Regional de Linhares , está à procura de Emanuel Robson Chagas Silva, 26 anos, suspeito de matar sete pessoas no município localizado no Norte do Estado. O homem, conhecido como “Negão da Janal”, segundo a polícia, tem envolvimento com o tráfico de drogas e também seria o autor de uma tentativa de assassinato de um morador em situação de rua no bairro Aviso, na última sexta-feira (1º).

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Emanuel Robson havia sido preso no dia 26 de agosto no bairro Novo Horizonte, em cumprimento de mandado de prisão temporária, mas foi liberado antes de ser decretada a prisão preventiva. Agora, a Delegacia Regional de Linhares está tentando localizar e prender novamente o suspeito.

“Depois da prisão, representamos pela prisão preventiva, para que o elemento continuasse preso durante todo o processo criminal, porém antes que o Poder Judiciário decidisse sobre a prisão preventiva, um advogado fez carga do processo (retirou o processo do cartório da primeira vara criminal de Linhares), por isso, o mandado de prisão temporária venceu durante esse período e o elemento foi solto”, conta o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.