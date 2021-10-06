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Em "para e siga"

Prefeito de Sooretama é rendido por bandidos na BR 101 e levado para canavial

Por meio de nota, a prefeitura da cidade confirmou o fato e disse que o prefeito se encontra bem e em casa; ele teve o celular e o carro roubados
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 out 2021 às 13:01

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 13:01

Alessandro Broedel (Republicanos), foi rendido por bandidos na manhã desta quarta-feira (
Alessandro Broedel (Republicanos) foi rendido por bandidos na manhã desta quarta-feira ( Crédito: Divulgação
O prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel (Republicanos), foi rendido por bandidos na manhã desta quarta-feira (6) e teve o carro e o celular roubados. O chefe do Executivo municipal foi abandonado em uma estrada no distrito de Farias, em LinharesNorte do Espírito. A informação foi confirmada pela assessoria da prefeitura. 
De acordo com as informações presentes no boletim da polícia, Broedel estava parado na BR 101, no "pare e siga", quando dois homens entraram no veículo e sentaram no banco de trás. Eles encostaram uma arma nas costas do prefeito e pediram para que ele dirigisse até Linhares. Broedel entrou na estrada sentido Farias e foi abandonado pelos homens próximo a um canavial.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio de nota, a Prefeitura de Sooretama confirmou o fato e disse que o prefeito se encontra bem e em casa. "O prefeito foi rendido num pare e siga na BR 101, em Linhares, por dois bandidos que o conduziram até o canavial da Lasa, onde foi liberado. Roubaram apenas o carro e o celular. Ele está bem. Já está em casa", diz o texto. 
Em conversa com o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, Broedel explicou que teve que andar 200 metros até encontrar um morador da região, que o levou até a delegacia.
"Foi tudo muito rápido. Eu estava a caminho de Linhares e o carro e estava parado no pare e siga da BR 101. Os dois bandidos chegaram e entraram no meu carro, abrindo as portas de trás. Um deles estava armando e mandou eu ficar quieto. Eles foram comigo até um canavial no distrito do Farias, em Linhares, e me abandonaram lá. Eles levaram meu carro e meu celular. Depois que eles foram embora, eu andei por cerca de 200 metros, encontrei um morador da região e ele me levou até a delegacia de Linhares para fazer o boletim de ocorrência. Acredito que eles não sabiam que eu era o prefeito, aproveitaram a oportunidade porque eu estava parado e com os vidros abertos. O susto foi grande, mas agora já estou em casa. Graças a Deus está tudo bem", explicou. 

INVESTIGAÇÕES

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o prefeito de Sooretama compareceu à 16ª Delegacia Regional de Linhares na manhã desta quarta-feira (6), para registrar um Boletim de Ocorrência, comunicando o roubo do veículo em que ele estava e de um aparelho celular de sua propriedade.
"A Polícia Civil iniciou diligências assim que tomou conhecimento dos fatos, e a as equipes estão trabalhando, neste momento com o objetivo de identificar e localizar os criminosos, bem como recuperar os pertences subtraídos", diz o texto.

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