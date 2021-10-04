Casal de Sooretama morre em acidente em Aracruz ao voltar de consulta

Colisão entre dois veículos matou casal na BR-101, em Aracruz Crédito: Eduardo Dias

Um casal morreu em um acidente entre dois carros na tarde desta segunda-feira (4) no km 192 da BR-101, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . Berlindo da Conceição de Freitas, 60 anos, e a esposa Maria das Graças Elizeu, de 56, estavam em um veículo da Secretaria de Saúde de Sooretama e, segundo a prefeitura, a mulher acompanhava o marido a uma consulta. O condutor do carro em que eles estavam está internado em estado grave. O motorista do outro veículo, Lucas Brito Leite, 30, admitiu que fez uma ultrapassagem irregular que levou à colisão.

Segundo a Prefeitura de Sooretama, as vítimas moravam no município. A administração municipal enviou nota nesta terça-feira (5) corrigindo a informação dada nesta segunda-feira de que Berlindo estava fazendo tratamento oncológico. O homem fazia hemodiálise e a consulta realizada em Vitória era para fazer uma revisão de uma cirurgia recente que ele havia realizado nos olhos. Veja a nota:

"Sobre a vítima que faleceu, o homem, ao contrário do informado ontem, ele não estava fazendo tratamento oncológico. Ele fazia hemodiálise e a consulta de ontem especificamente foi pra fazer uma revisão de uma cirurgia recente que ele havia realizado nos olhos."

O carro voltava de Vitória e, na direção, estava um motorista contratado pela administração municipal. Ele foi socorrido e levado para um hospital em Aracruz. Segundo a prefeitura, o estado de saúde do motorista do município é grave, mas estável. "Ele passou por uma cirurgia no joelho e está na UTI por conta do pós-operatório. Os médicos devem emitir um novo boletim até o fim do dia", disse, em nota.

Em conversa com o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, Lucas Brito Leite, de 30 anos, que dirigia o outro veículo envolvido na colisão, disse que saiu de Teixeira de Freitas, na Bahia, e seguia para Vila Velha. Ele admitiu que fez uma ultrapassagem indevida e bateu de frente com o carro da Prefeitura de Sooretama. Próximo ao local do acidente, uma placa sinalizava a proibição de ultrapassagens.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista que causou o acidente foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.