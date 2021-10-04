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Na BR 101

Casal de Sooretama morre em acidente em Aracruz ao voltar de consulta

Vitimas estavam em carro da Prefeitura de Sooretama, que foi atingido por outro veículo que fez uma ultrapassagem no km 192 da rodovia, na tarde desta segunda-feira (4)

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 19:33

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 out 2021 às 19:33
Colisão entre dois veículos na BR-101, em Aracruz.
Colisão entre dois veículos matou casal na BR-101, em Aracruz Crédito: Eduardo Dias
Um casal morreu em um acidente entre dois carros na tarde desta segunda-feira (4) no km 192 da BR-101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Berlindo da Conceição de Freitas, 60 anos, e a esposa Maria das Graças Elizeu, de 56, estavam em um veículo da Secretaria de Saúde de Sooretama e, segundo a prefeitura, a mulher acompanhava o marido a uma consulta. O condutor do carro em que eles estavam está internado em estado grave. O motorista do outro veículo, Lucas Brito Leite, 30, admitiu que fez uma ultrapassagem irregular que levou à colisão.
Segundo a Prefeitura de Sooretama, as vítimas moravam no município. A administração municipal enviou nota nesta terça-feira (5) corrigindo a informação dada nesta segunda-feira de que Berlindo estava fazendo tratamento oncológico. O homem fazia hemodiálise e a consulta realizada em Vitória era para fazer uma revisão de uma cirurgia recente que ele havia realizado nos olhos. Veja a nota:
"Sobre a vítima que faleceu, o homem, ao contrário do informado ontem, ele não estava fazendo tratamento oncológico. Ele fazia hemodiálise e a consulta de ontem especificamente foi pra fazer uma revisão de uma cirurgia recente que ele havia realizado nos olhos."
O carro voltava de Vitória e, na direção, estava um motorista contratado pela administração municipal. Ele foi socorrido e levado para um hospital em Aracruz. Segundo a prefeitura, o estado de saúde do motorista do município é grave, mas estável. "Ele passou por uma cirurgia no joelho e está na UTI por conta do pós-operatório. Os médicos devem emitir um novo boletim até o fim do dia", disse, em nota.
Em conversa com o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, Lucas Brito Leite, de 30 anos, que dirigia o outro veículo envolvido na colisão, disse que saiu de Teixeira de Freitas, na Bahia, e seguia para Vila Velha. Ele admitiu que fez uma ultrapassagem indevida e bateu de frente com o carro da Prefeitura de Sooretama. Próximo ao local do acidente, uma placa sinalizava a proibição de ultrapassagens.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista que causou o acidente foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.

Correção

05/10/2021 - 2:42
A Prefeitura de Sooretama corrigiu a informação que forneceu anteriormente de que Berlindo da Conceição de Freitas havia sido levado para Vitória porque estava em tratamento oncológico e explicou que, na verdade, ele fazia hemodiálise e a consulta na Capital era para fazer uma revisão de uma cirurgia recente que ele havia realizado nos olhos. O texto foi alterado.

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