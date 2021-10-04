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Seis feridos

Vídeo mostra momento de acidente em rodovia de Guaçuí

Duas crianças estão entre os feridos na batida. Todos que precisaram de atendimento médico foram encaminhados para pronto-socorro da cidade
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

04 out 2021 às 14:01

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 14:01

Acidente com dois carros deixa nove feridos em Guaçuí, no Caparaó capixaba Crédito: Redes sociais
Uma colisão entre dois carros no fim da manhã deste domingo (3) deixou seis pessoas feridas em Guaçuí, no Caparaó capixaba. Os feridos são quatro adultos e duas crianças. No total, nove pessoas estavam envolvidas no acidente, sendo outros dois adultos e um bebê que não tiveram ferimentos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, no primeiro veículo atendido estava uma mulher que ficou presa às ferragens e fraturou a costela, as duas crianças que tiveram ferimentos leves e foram liberados do atendimento hospitalar e o motorista que não se feriu.
No segundo carro, o motorista teve um corte leve na cabeça e duas mulheres se machucaram na cabeça e na perna. Um homem e o bebê que também estavam nesse carro não se feriram. Todos que precisaram de atendimento médico foram encaminhados para o pronto-socorro, na cidade de Guaçuí. 
Imagens de um sistema de videomonitoramento mostram como a colisão ocorreu. É possível ver que um dos veículos faz o cruzamento e é atingido pelo veículo que seguia na rodovia. Veja o vídeo:
Os Bombeiros informaram ainda que uma enfermeira que passava no local parou para ajudar e acalmou as crianças que estavam muito assustadas e chorando. Os proprietários dos dois veículos conversaram e ficaram responsáveis de acionar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os guinchos. A rodovia não ficou interrompida.

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