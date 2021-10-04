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Acidente em Cachoeiro

Vídeo: viatura da PM bate em moto de suspeitos em perseguição no ES

Homens são suspeitos de roubos a estabelecimentos comerciais em Cachoeiro. O piloto da moto sofreu fratura na perna e o carona sofreu lesões pelo corpo
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

04 out 2021 às 12:35

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 12:35

Homens são suspeitos de roubos a estabelecimentos comerciais de Cachoeiro de Itapemirim
Vídeo: carro da polícia bate em moto de suspeitos durante perseguição no ES Crédito: Câmera de videomonitoramento
Uma viatura da Polícia Militar bateu em uma moto com dois suspeitos durante uma perseguição no distrito de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu no último sábado (2) e foi registrado por uma câmera de segurança.
Segundo a PM, comerciantes da região acionaram os agentes e disseram que os dois homens estavam participando de roubos. Os policias fizeram buscas, viram os suspeitos e iniciaram a perseguição. Durante a tentativa de fuga dos homens, a viatura bateu na moto da dupla.
O piloto da moto sofreu fratura na perna direita e o carona sofreu lesões pelo corpo, sendo ambos socorridos ao hospital.
De acordo com a PM, os suspeitos estavam com uma faca e R$ 203,00. Os policiais também encontraram uma réplica de arma perto do local, que foi dispensada por um dos homens durante a perseguição. No local em que dispensaram a réplica de arma, o cão policial localizou outro simulacro de arma de fogo e uma TV 32 polegadas.
Vítimas que foram assaltados momentos antes em um bar e em um restaurante reconheceram os suspeitos. Os nomes dos presos não foram divulgados.
Com informações de G1/ES

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