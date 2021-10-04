Vídeo: viatura da PM bate em moto de suspeitos em perseguição no ES

Vídeo: carro da polícia bate em moto de suspeitos durante perseguição no ES Crédito: Câmera de videomonitoramento

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Segundo a PM, comerciantes da região acionaram os agentes e disseram que os dois homens estavam participando de roubos. Os policias fizeram buscas, viram os suspeitos e iniciaram a perseguição. Durante a tentativa de fuga dos homens, a viatura bateu na moto da dupla.

O piloto da moto sofreu fratura na perna direita e o carona sofreu lesões pelo corpo, sendo ambos socorridos ao hospital.

De acordo com a PM, os suspeitos estavam com uma faca e R$ 203,00. Os policiais também encontraram uma réplica de arma perto do local, que foi dispensada por um dos homens durante a perseguição. No local em que dispensaram a réplica de arma, o cão policial localizou outro simulacro de arma de fogo e uma TV 32 polegadas.

Vítimas que foram assaltados momentos antes em um bar e em um restaurante reconheceram os suspeitos. Os nomes dos presos não foram divulgados.