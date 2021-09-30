Polícia investiga retirada de 150 sacos de cimento da Prefeitura de Cachoeiro

Caminhão foi encaminhado a Delegacia de Itapemirim Crédito: João Henrique Castro

Um caminhão da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, carregando 150 sacos de cimento foi flagrado em Presidente Kennedy, na tarde de quarta-feira (29). O veículo foi interceptado após uma denúncia de que o produto estava sendo desviado. A Polícia Civil investiga o caso.

No caminhão da prefeitura estavam dois servidores públicos que teriam saído da Secretaria de Obras do município. Segundo a Polícia Militar , um homem ligou para o Ciodes dizendo que havia interceptado um caminhão carregado com cimento vindo na Rodovia ES 162, zona rural de Presidente Kennedy , que teria saído de Cachoeiro de Itapemirim.

Disse ainda, segundo o registro policial, que a carga havia sido furtada do município e estava sendo levada para Presidente Kennedy. Militares foram ao local e constataram que o veículo possuía 150 sacas de cimento. A carga e o motorista foram encaminhados a Delegacia Regional de Itapemirim.

O delegado de plantão na unidade, Edson Lopes, contou que investiga o caso e o envolvimento de outras pessoas no caso. “Estamos no início da investigação. Existe a justificativa através da municipalidade que este cimento seria deixado numa loja, já que venceria em breve. A loja poderia fazer a venda e o município, assim que precisasse, solicitaria o produto para obras em Cachoeiro”, informou o delegado.

O caso, segundo Lopes, segue em apuração de denúncia de peculato (posse ou apropriação de bem público). “Não apresentaram nenhuma nota deste transporte, desta saída, ou seja, há muito o que se investigar ainda, como a tese de que seria desviado para terceiros. Aí sim, configuraria peculato. As investigações seguirão, provavelmente, nos próximos dias para se apurar a existência de outros envolvidos”, disse Edson Lopes, ao repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Na manhã desta sexta-feira (30), a Polícia Civil informou que os dois suspeitos conduzidos à delegacia foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CACHOEIRO