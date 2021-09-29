Prefeitura de Cachoeiro será desocupada para obras em 2022

Palácio Bernardino Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMCI

O centenário prédio do Palácio Bernardino Monteiro, que hoje abriga a sede da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, será desocupado no início de 2022. O imóvel, que é patrimônio histórico capixaba tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, passará por um restauro. Ao final das obras, o espaço será voltado para a cultura e a sede do Executivo atenderá em outro ponto, no Centro da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), as obras serão iniciadas no em 2022, com tempo de duração de, aproximadamente, 600 dias. O projeto foi confeccionado pela Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo e será custeado pelo governo do Estado. O recurso é de mais de R$ 2 milhões e o convênio de repasse da verba foi assinado na última semana.

TV Gazeta Sul. A previsão é que as obras comecem no início do ano. “Estamos voltados para as mudanças necessárias e iremos para o prédio onde funciona hoje a administração, que é o prédio do Ipaci (Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim). Já publicaram o edital e estamos ansiosos para que comece o mais breve possível”, disse o prefeito Victor Coelho , em entrevista ao repórter Vinícius Rangel, da

Coelho informou que o município já aluga o imóvel - Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães - e não terá custos adicionais na mudança. O prédio fica na Rua Brahim Antônio Seder, no Centro da cidade.

Com a reforma, o local abrigará um Centro Regional para a Cultura, a Biblioteca Pública Municipal “Major Walter dos Santos Paiva”, o Arquivo Público Municipal de Cultura “Evandro Moreira”, salas de oficinas e a sede da própria secretaria.

O imóvel, atualmente, é ocupado pelos gabinetes do prefeito e do vice-prefeito, duas secretarias municipais, a Sala de Exposições Levino Fanzeres, a Galeria dos Prefeitos (com fotos de todos os mandatários da cidade) e o Arquivo Público Municipal de Cultura.

BERNARDINO MONTEIRO

O prédio foi inaugurado em 1912 e abrigou o Grupo Escolar “Bernardino Monteiro”. Com o restauro, o imóvel centenário receberá serviços na parte elétrica, hidráulica, pinturas internas e externas e melhorias na acessibilidade, com a instalação de elevador.

O espaço é patrimônio histórico capixaba, tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1985, e vai receber uma importante obra de restauração.