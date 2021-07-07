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Prédio da prefeitura de Cachoeiro será desocupado para restauração

Até o final do ano, ordem de serviço deve ser assinada para restauração. Município está em busca de novos espaços para abrigar as secretarias que hoje funcionam no imóvel

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 19:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 jul 2021 às 19:28
Sede da prefeitura, o Palácio Bernardino Monteiro está no guia “Vem pra Cachoeiro!”
Sede da prefeitura, o Palácio Bernardino Monteiro Crédito: Governo do ES
O Palácio Bernardino Monteiro, sede do executivo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, será desocupado em breve. Segundo a prefeitura, até o final do ano o espaço passará por restauração e, por isso, as secretarias que hoje o imóvel abriga serão realocadas em outros espaços na cidade.
A ordem de serviço para as obras de restauração do centenário Palácio Bernardino Monteiro, que fica na Praça Jerônimo Monteiro, centro da cidade, ainda não foi assinada, mas deve acontecer até o final do ano, de acordo com a prefeitura.
O projeto e o valor a ser investido, que ainda serão divulgados, são de responsabilidade do Governo do Estado. Já a execução, ficará por conta do município.
Atualmente, as salas do palácio estão ocupadas pelas seguintes secretarias: de Governo, de Cultura e Turismo e o gabinete do prefeito. As pastas, de acordo com o município, estão em processo de avaliação de novos imóveis para a mudança temporária.
Em nota, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) disse que está realizando os trâmites iniciais para o convênio da restauração do Palácio Bernardino Monteiro com a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e, em breve, divulgarão mais informações.
Em 2019, a prefeitura de Cachoeiro cogitou se mudar para o prédio do antigo Hotel San Karlo, local que hospedava o Rei Roberto Carlos em suas idas à terra natal. Até uma chamada pública foi aberta, mas o projeto não foi para frente. O mesmo aconteceu em 2017. Na época, a prefeitura também confirmou que desejava sair do palácio e ali, montar um centro cultural.

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O prédio foi inaugurado em 1912 e abrigou o Grupo Escolar “Bernardino Monteiro”, uma das instituições de ensino mais importantes na história do Espírito Santo. A arquitetura escolhida reproduz, propositalmente, um palacete, como forma de valorização da educação.
O imóvel é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura desde 1985. Um dos espaços que o palácio abriga é a Sala de Arte Levino Fanzeres, que fica no primeiro piso. No local, acontecem ações culturais e artísticas. Inaugurada em 2005, a galeria foi batizada com o nome de um pintor cachoeirense. Fanzeres, além de desenhista, foi gravador e decorador de grande importância na cultura brasileira. Algumas de suas obras podem ser vistas no palácio.
Sala de Exposições Levino Fanzeres fica no primeiro piso do palácio
Sala de Exposições Levino Fanzeres fica no primeiro piso do palácio Crédito: Márcia Leal/PMCI

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