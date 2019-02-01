Cachoeiro: hotel que recebia Roberto Carlos pode virar sede da prefeitura

Sede da prefeitura de Cachoeiro: administração levou sete meses para enviar resposta a vereador. Crédito: Divulgação

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, pode deixar sua sede no centenário Palácio Bernardino Monteiro para se mudar para o imóvel do antigo Hotel San Karlo, local que hospedava o Rei Roberto Carlos em suas idas à terra natal. Porém, ainda não há data, nem algo definitivo, segundo o município.

Uma chamada pública, para um futuro aluguel, foi aberta no dia 18 de janeiro. O objetivo, segundo a prefeitura, seria unificar diversas secretarias em um só lugar, a exemplo das pastas de: Administração, Controladoria da Guarda Municipal, Ouvidoria, Desenvolvimento Urbano, Procuradoria, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Econômico, Segurança, Trânsito e a Agência Reguladora de Serviços Públicos.

Antigo hotel San Karlo, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: TV Gazeta Sul

Ao todo, quatro empresas se interessaram pelo processo, mas quem foi habilitada foi o San Karlo Hotéis Reunidos S/A. Situado na Avenida Beira Rio,

. Possui estrutura de 70 apartamentos, além de um espaço de eventos corporativos e salão de festas. A mais famosa instalação era o quarto 801, que abrigava a ‘Suíte do Rei’, na qual o cantor se hospedou por três vezes.

“A prefeitura de Cachoeiro informa que o imóvel foi habilitado, apresentou os documentos exigidos, mas ainda passará pela fase classificatória, cujos requisitos de estrutura estão exigidos no edital. Ainda não há nada definido em relação a mudança de local das secretarias e demais setores da administração municipal”, informou o município por meio de nota. O período de locação será de 10 anos.

Custo

O valor do possível aluguel não foi revelado ainda. Atualmente, nenhuma das secretarias funciona em local locado. Apesar disso, a prefeitura justifica no documento que pode haver redução dos gastos. “Do ponto de vista financeiro, a locação de imóvel único efetivamente representará redução no custeio total da Administração com os custos operacionais relativos ao corpo administrativo”.

História

No tradicional Bernardino Monteiro, há possibilidade da Secretaria de Cultura permanecer na atual sede, uma vez que o prédio é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura desde 1985, e há a intenção de que, futuramente, este espaço seja transformado em museu para a cidade.

O edifício foi inaugurado em 1912, para abrigar o Grupo Escolar Bernardino Monteiro, um dos estabelecimentos de ensino mais importantes na história do Espírito Santo.