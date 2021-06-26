Cachoeiro realiza festival de poesia para celebrar 110 anos de Newton Braga

Hoje um centro cultural, a Casa dos Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, foi residência de Newton Braga na infância Crédito: Thiers Turini / PMCI

Newton Braga (1911-1962) completaria 110 anos no dia 11 de agosto. Para comemorar a data, a Prefeitura de Cachoeiro realiza o 1º Festival Literário de Poesia "Newton Braga: entre seus amores e minhas paixões".

Os escritores interessados devem se inspirar no tema proposta pelo evento: o homenageado. Porém, "não se faz necessário citar o nome de Newton ou fazer qualquer referência direta ou indireta a ele nos trabalhos apresentados, já que o simples ato de participar do festival literário representa, por si só, a valorização da produção do mesmo que dá nome a este festival", descreve o edital.

O texto precisa ser inédito e deve ser enviado para o e-mail: [email protected] . As inscrições estarão abertas até o dia 17 de julho.

Poderão participar autores de todo o país, com ou sem livro publicado. O objetivo da iniciativa é aliar a descoberta e o reconhecimento de talentos atuais da poesia nacional a uma homenagem a Newton, que é autor de versos conhecidos nacionalmente.

Os textos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por cinco membros: três da Academia Cachoeirense de Letras (ACL) e dois da Semcult. Criatividade, originalidade e adequação ao tema serão os critérios considerados na avaliação.

Os 20 poetas selecionados receberão, como prêmio, um certificado digital da ACL e o livreto impresso com as poesias escolhidas. Além disso, seus textos serão publicados na edição especial dos 110 anos de Newton Braga, na revista Cachoeiro Cult.

“Newton Braga é uma figura ímpar no rol de personalidades brilhantes de Cachoeiro. São muitas as heranças de Newton, mas, a principal delas é o amor pela cidade e a sensibilidade para com as pessoas. Temos muito a aprender com este homem que, vivendo no início do século passado, ainda é tão atual e presente”, salienta a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

O edital com todas as informações sobre o festival está disponível no site da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br/editais/ ).

NEWTON BRAGA

Jornalista, advogado e escritor, Newton nasceu em 1911, na fazenda do Frade, administrada pelo pai, Francisco Braga, primeiro prefeito de Cachoeiro. Estudou no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, cidade onde atuou em jornais e publicou poemas com influência do modernismo. Voltou para a cidade natal, em 1932, onde foi jogador do Estrela do Norte e redator-chefe do Correio do Sul, que usou para impulsionar movimentos cívicos, como a criação do Dia de Cachoeiro. “Lirismo perdido”, “Cidade do interior” e “Poesias e prosa” são algumas de suas principais obras.

Em Cachoeiro, o escritor recebe homenagem, todo ano, por meio do LiteraNewton, evento que apresenta uma programação com música, oficinas, poesia e debates, para celebrar a história do autor e sua importância para o município. Em função da pandemia, o evento não poderá ser realizado neste ano, ficando a celebração restrita ao festival de poesia.