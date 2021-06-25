Festival Pocar traz show de Mariana Aydar neste sábado (26); veja a programação

Olha... Na prática, infelizmente, não deu para mudar muito pela pandemia. Mas eu percebi a importância do peso de um Grammy. Não é qualquer prêmio, é um Grammy. As pessoas olham para o seu trabalho de um jeito diferente. E eu fiquei muito feliz que ele chegou na hora que me voltei com tudo de novo para o forró, então foi muito bom. É um prêmio para o forró pé de serra, eu sinto isso. Então acho que foi um olhar para esse forró, mesmo eu ainda misturando, dando a minha visão desse forró porque eu sou paulistana, cresci em apartamento. Por mais que eu sempre tenha passeado muito no Nordeste, que hoje eu more na Bahia, sou uma paulistana. Então tenho outras influências que não só do forró pé de serra, mas sempre com a alma do triângulo e da sanfona.