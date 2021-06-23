Festival de Cinema de Vitória abre inscrições e estuda realização em formato híbrido

Cena do filme “Para Onde Voam as Feiticeiras”, vencedor do 24º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Festival de Cinema de Vitória

Festival de Cinema de Vitória está recebendo inscrições de longas e curtas-metragens até 5 de julho, por meio de seu Marcado para acontecer entre os dias 9 e 14 de novembro, oestá recebendo inscrições de longas e curtas-metragens até 5 de julho, por meio de seu site oficial . Os filmes selecionados pela curadoria serão distribuídos - e exibidos - em 11 janelas de exibição.

A proposta inicial é realizar o festival totalmente on-line, com transmissão pela plataforma Innsaei.tv . A organização da mostra, porém, não descarta a possibilidade de um evento em formato híbrido, com a noite de abertura acontecendo presencialmente.

"Para essa possibilidade, vamos acompanhar o ritmo da vacinação no Estado. A pandemia da Covid-19 precisa estar mais controlada. Ainda é cedo para apontar, mas o nosso desejo é fazer uma sessão ao ar livre, em uma praça ou praia da capital", garante Lúcia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória.

"A ideia é apresentar um longa-metragem de cunho popular, fora de competição, e uma atração para toda a família. Para isso, todas as medidas sanitárias serão respeitadas, como o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel. Além disso, pensamos em preparar módulos, separados por cercadinhos e grades de ferro. Não haveria interação entre a plateia. Em cada módulo, ficariam cerca de seis pessoas da mesma família ou amigos de convivência social frequente", planeja, afirmando que, se acontecer a sessão, os ingressos seriam limitados e disponibilizados gratuitamente no site da mostra.

Lúcia detalha que descartou a possibilidade de realizar sessões em uma sala de exibição ou em formato drive-in. "Em relação à sala, penso que a situação sanitária do país ainda não permite, portanto, não me sentiria segura. Já no drive-in, a atividade ficaria restrita ao público que possui carro, o que impediria a participação de todos, ferindo a característica inclusiva do festival."

Em 2020, o FCV - em seu primeiro evento totalmente on-line - registrou cerca de 240 mil usuários, que participaram das exibições em diversas mostras. As tradicionais oficinas de audiovisual também aconteceram em formato digital.

Por falar nelas, Lúcia Caus adianta que os cursos de formação, uma marca do evento capixaba, ainda não estão em planejamento para 2021. "Para que elas aconteçam, precisamos de patrocínio, portanto, estamos em busca de apoiadores."

INSCRIÇÕES

Todo o processo de inscrições e envio de mídia acontece em formato digitalizado. Serão aceitos somente os filmes enviados através de link pelo formulário oficial de inscrições.

Os filmes escolhidos pela curadoria do festival serão distribuídos em 11 janelas de exibição. Entre elas, estão a 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, com uma seleção de títulos da safra recente do cinema brasileiro; a 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, que contará com a exibição de seis filmes na competitiva e um fora de competição; a 11ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 10ª Mostra Corsária, com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 10ª Mostra Foco Capixaba, janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo; e a 8ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.

Dira Paes ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Vitória, em 2020, com o filme "Pureza" Crédito: Festival de Cinema de Vitória

Duas janelas temáticas completam seis anos de exibição este ano: a 6ª Mostra Mulheres no Cinema, sessão com filmes dirigidos exclusivamente por mulheres e que aborda as questões de gênero, valorizando a atuação feminina por trás das câmeras; e a 6ª Mostra Cinema e Negritude, com filmes produzidos exclusivamente por realizadores negros e que tratam das narrativas que atravessam a população negra no Brasil.

A 5ª Mostra Nacional de Videoclipes, apresenta produções de gênero experimental por excelência e que fundem música e audiovisual; a 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental, abre espaço para o debate sobre sustentabilidade e questões ambientais. Janela mais recente do festival, a 3ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico e de Horror, traz o terror para o evento.

INSCRIÇÕES PARA O 25º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA