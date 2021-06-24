Lei Aldir Blanc: municípios do ES terão R$ 7,5 milhões para aplicar em cultura

Lei Aldir Blanc é prorrogada e municípios do ES vão receber R$ 8,7 milhões Crédito: Pixabay

Após o Congresso Nacional derrubar, no início de junho, uma série de vetos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que congelava os R$ 770 milhões remanescentes da Lei Aldir Blanc, os municípios capixabas se preparam para receber cerca de R$ 7,5 milhões em recursos federais que serão aplicados na área cultural, extremamente afetada por conta da pandemia da Covid-19.

Conforme as novas regras, Estados e municípios tem até 31 de dezembro para usar o saldo remanescente das contas criadas para receber a verba da LAB. Além disso, está autorizado o repasse às cidades de recursos que foram devolvidos ao Fundo Estadual de Cultura e também fica prorrogada a prestação de contas até 30 de junho de 2022 (para Estados e Municípios). Aprovado o veto, o texto segue para promulgação da Secretaria Especial de Cultura e será publicado como norma legal.

Secretário Estadual de Cultura, Fabrício Noronha comemorou a conquista. "Foi uma vitória expressiva. Apenas 12 deputados votaram a favor do veto do presidente. Isso mostra a mobilização do setor cultural, que trabalha em conjunto com a sociedade civil. Nosso engajamento agora está em orientar os municípios capixabas na aplicação desses recursos", apontou, dizendo que esteve em Brasília (DF) nesta quarta-feira (25) conversando com Aldo Valentim, Secretário Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural, para saber quando a regulamentação da LAB será assinada pelo Governo Federal. Somente após esse protocolo, o dinheiro poderá ser usado.

"Eles nos deram um prazo de 15 dias, que vence na metade de próxima semana. A Secretaria Especial de Cultura nos garantiu que a tramitação está correndo conforme o previsto."

SUPORTE

Como anunciado, os municípios do ES contam com cerca de R$ 7,5 milhões que não foram usados na primeira leva do auxílio emergencial. Além disso, cerca de R$ 1,6 milhão está em posse do Fundo Estadual de Cultura, gerido pela Secult/ES. De acordo com Fabrício Noronha, esse dinheiro é proveniente de 13 cidades capixabas que não cadastraram um plano de ação cultural quando a Aldir Blanc foi regulamentada, em meados de 2020.

"Já entramos em contato para saber como e se esses municípios pretendem utilizar esses recursos. É preciso responder o ofício de mapeamento da Secult/ES. Em parceria com o Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura do Espírito Santo, estamos dando todo o suporte para o uso dessa verba", aponta Noronha.

O secretário adianta que, caso essas localidades não utilizem a verba retida, pretende juntá-la ao recurso residual do Governo do Estado (o que não foi usado do montante recebido da Aldir Blanc) e investi-la em ações do Fundo Estadual de Cultura.

"Vamos trabalhar em parceria com Conselho Estadual de Cultura e a Comissão de Monitoramento, criada para gerir os fundos da Aldir Blanc. Em conjunto, deveremos decidir como o dinheiro será aplicado", explica.

Segundo a presidente do Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura do Estado do Espírito Santo - e subsecretária de Esporte, Cultura e Turismo de Viana -, Renata Weixter, os municípios foram orientados a fazer procedimentos administrativos necessários enquanto esperam a regulamentação de Brasília.

"Queremos estar com tudo pronto para iniciar as chamadas públicas e editais a partir de julho para que os empenhos ocorram dentro do prazo previsto e o nosso lema é que nenhuma localidade fique para trás", pontua.

Cidade dos Espírito Santo precisam aplicar os recursos da Lei Aldir Blanc até 31 de dezembro Crédito: Monica Silvestre/Pexels

Entre as cidades do Espírito Santo que ainda estão com dinheiro em caixa para investir em cultura, estão Vitória (R$ 1.582.446,00), Vila Velha (R$ 212.975,77), Serra (R$ 168.314,00), Cariacica (R$ 325,341,00), Viana (R$ 379.735,00) e Colatina (R$ 385.177,00). Há municípios que não empenharam nenhum centavo recebido, como Barra de São Francisco (R$ 337.097,00) e Venda Nova do Imigrante (R$ 201.822,00).

"É necessário que esses municípios façam a reprogramação do recurso no orçamento vigente, alterando a Lei Orçamentária Anual (LOA) por meio da abertura de Crédito Adicional Especial ou abrir crédito suplementar de Superavit de Fundo. Sobre esse procedimento, o Fórum preparou uma documentação para servir como referência", adianta Weixter.

Outro ponto importante, entre os vários essenciais, adianta que a cidade precisa abrir cadastros dos fazedores de Cultura, por meio do Mapa Cultural Municipal, para ter melhor entendimento sobre as demandas de cada região.