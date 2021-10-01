Assaltante leva cerveja e dinheiro de mercearia em Cachoeiro

Uma câmera de segurança da mercearia registrou o momento exato em que o homem chega, anuncia o assalto e vai em direção ao caixa.

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Segundo o proprietário, que não quis se identificar, a mulher e o homem que estavam dentro da mercearia são da família e o homem fugiu com o dinheiro e o fardo de cerveja. Ele disse ainda que não é a primeira vez que o estabelecimento é alvo de bandidos e que, em 12 anos de comércio, já foram mais de 10 assaltos.