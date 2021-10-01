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Assaltante leva cerveja e dinheiro de mercearia em Cachoeiro

O crime aconteceu por volta das 15h30 desta quinta-feira (30). Duas pessoas estavam dentro do estabelecimento quando o homem entrou

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 13:00

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

01 out 2021 às 13:00
O crime aconteceu por volta das 15h30 desta quinta-feira (30), no bairro Agostinho Simonato. Duas pessoas estavam dentro do estabelecimento quando o homem entrou armado
Homem armado assalta mercearia em Cachoeiro e leva cerca de R$ 400,00 Crédito: Câmera de segurança
Uma mercearia foi assaltada na tarde desta quinta-feira (30), no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O criminoso levou cerca de R$ 400,00 do estabelecimento e uma caixa de cerveja. Duas pessoas estavam no comércio no momento em que o homem entrou armado.
Uma câmera de segurança da mercearia registrou o momento exato em que o homem chega, anuncia o assalto e vai em direção ao caixa.
Segundo o proprietário, que não quis se identificar, a mulher e o homem que estavam dentro da mercearia são da família e o homem fugiu com o dinheiro e o fardo de cerveja. Ele disse ainda que não é a primeira vez que o estabelecimento é alvo de bandidos e que, em 12 anos de comércio, já foram mais de 10 assaltos.
Polícia Militar informou que buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato. A polícia disse ainda que realiza policiamento ostensivo em toda região, mas devido à impossibilidade de estar presente em todo lugar ao mesmo tempo, conta sempre com a contribuição das comunidades para acionar uma viatura imediatamente, via Ciodes (190), sempre que houver suspeito ou ocorrência de crime em andamento, para que a equipe mais próxima se dirija mais rápido ao local.
A PM ressalta que, quando não houver detidos em flagrante, é necessário que a vítima registre a ocorrência em uma delegacia para que a Polícia Civil investigue, identifique e possa punir os criminosos que estejam agindo na região.

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