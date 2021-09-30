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Tinha marcas de tiros

Homem com pés e mãos amarrados é achado morto em Presidente Kennedy

O corpo foi encontrado em uma ilha do Rio Itabapoana, na localidade de Praia das Neves, no final da manhã desta quinta  (30). Polícia achou cápsulas de revólver ao lado do corpo

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 16:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 set 2021 às 16:16
Polícia Civil investiga o crime
Corpo foi localizado em uma ilha do Rio Itabapoana Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um corpo foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (30) em uma ilha do Rio Itabapoana, na localidade de Praia das Neves, em Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo. O homem, que não foi identificado, estava com as mãos e pés amarrados e tinha marcas de tiros.
Segundo as primeiras informações do delegado de Presidente Kennedy, Thiago Viana, cápsulas de revólver foram encontradas pela polícia ao lado do corpo.
A perícia foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o caso é investigado, mas até o momento, ninguém foi preso.

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