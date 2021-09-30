Homem com pés e mãos amarrados é achado morto em Presidente Kennedy

Um corpo foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (30) em uma ilha do Rio Itabapoana, na localidade de Praia das Neves, em Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo. O homem, que não foi identificado, estava com as mãos e pés amarrados e tinha marcas de tiros.
Segundo as primeiras informações do delegado de Presidente Kennedy, Thiago Viana, cápsulas de revólver foram encontradas pela polícia ao lado do corpo.
A perícia foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o caso é investigado, mas até o momento, ninguém foi preso.