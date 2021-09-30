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Perseguição

Dupla é presa após usar carro roubado para assaltar em Vila Velha

Uma mulher de 19 anos e um homem de 24 teriam roubado um carro na orla da Praia da Costa. Desde então, eles usavam o veículo para fazer outros assaltos

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 08:56

Publicado em 

30 set 2021 às 08:56
Carro roubado por criminosos
Carro roubado estava sendo utilizado por criminosos para cometer assaltos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois suspeitos de roubo foram presos por equipes da Guarda Municipal, na tarde desta quarta-feira (29), em Vila Velha. A mulher de 19 anos e o homem de 24 teriam roubado um carro na orla da Praia da Costa. Desde então, eles usavam o veículo para fazer outros assaltos.
De acordo com a Guarda Municipal, a dupla fez ao menos 15 vítimas. Os dois também usavam uma moto para cometer assaltos. Os nomes dos presos não foram divulgados.

PERSEGUIÇÃO

Depois de mais um assalto durante a tarde, o carro foi identificado pelas câmeras de segurança da prefeitura e agentes da Guarda Municipal foram acionados.
Após ser abordado no bairro Rio Marinho, o motorista do carro roubado não parou e tentou fugir.
O carro foi perseguido por mais de três quilômetros e, quando chegou ao bairro Vale Encantado, o motorista perdeu o controle e bateu no alambrado de um campo de futebol.
A mulher que estava no carona foi a primeira a ser presa. Ela estava com uma arma Airsoft, adaptada para dar tiros de verdade, que estava carregada.
O motorista ainda tentou fugir pulando no valão, mas também foi preso. Ele confessou para os agentes da Guarda que havia roubado várias pessoas usando o carro e também uma moto.
De acordo com o agente Júnior, da Guarda Municipal, na casa do preso foram encontradas várias mochilas, além de bolsas, carteiras e celulares. Várias vítimas foram identificadas e estiveram na Delegacia Regional durante a tarde.
Algumas ainda estavam assustadas e disseram que esperam que a dupla fique presa. Uma delas foi assaltada na porta de casa, com o filho de 6 anos.
"Eu estava indo levar meu filho para o colégio e na hora que eu fechei o portão eles apareceram. Eles estavam com uma submetralhadora. Meu filho ficou chorando, eu também. Ele está assustado agora", contou.
Com informações da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta

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