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Prejuízo de R$ 5 milhões

Polícia prende suspeito de montar "call center do crime" em Marataízes

Homem foi preso em Minas Gerais, na segunda-feira (27), suspeito de aplicar golpes. Ele estava montando falsa central de atendimento no Espírito Santo para fazer mais vítimas

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 21:18

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 set 2021 às 21:18
De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, suspeito tinha se instalado em Marataízes com o objetivo de expandir a atuação da organização criminosa
Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, suspeito tinha se instalado em Marataízes para expandir sua atuação da organização criminosa Crédito: Divulgação | Polícia Civil de Minas Gerais
Polícia prende suspeito de montar call center do crime em Marataízes
Chefe de uma organização criminosa, um homem de 34 anos foi preso na última segunda-feira (27), em Minas Gerais. Ele é suspeito de ter aplicado dezenas de golpes e de estar montando uma falsa unidade de call center em Marataízes, na Região Sul do Espírito Santo, para fazer mais vítimas em todo o país.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil mineira, é possível que o suspeito tenha prejudicado mais de 100 pessoas e ele já estava em buscas de mais alvos em território capixaba. Com o dinheiro obtido por meio dos crimes praticados nos últimos anos, o homem ostentava uma vida luxuosa no Estado.

R$ 5 milhões

Pode ser o prejuízo causado pelo suspeito às vítimas, segundo a Polícia Civil de MG
Para aplicar os golpes, o suspeito possuía empresas nos ramos de veículos, construção civil e loteamentos. O intuito era de vender consórcios e nunca entregar o bem prometido às vítimas. O dinheiro obtido desta forma era ocultado em nomes de laranjas, ou seja, sob dados de terceiros para evitar fiscalização.
"Juntamente aos demais integrantes da organização criminosa, ele captava clientes, que faziam os pagamentos integrais das parcelas ou efetuavam os lances. Porém, estes não eram contemplados com o prêmio contratado, constatando a fraude", detalhou a Polícia Civil de Minas Gerais nesta terça-feira (28).
"O suspeito ostentava vida luxuosa no Estado capixaba com os proveitos dos crimes cometidos"
Polícia Civil de Minas Gerais - Em comunicado divulgado nessa terça-feira (28)
“O suspeito utilizava de empresas administradas por ele (Ubá Motos, Ubá Construtora e Sorte Certa) para aplicar os golpes. Quem fez negócio com essas empresas e se sentiu lesado, busque a Polícia Civil para que as providências sejam tomadas", orientou a delegada Deise Fernandes.
As investigações começaram há mais de um ano e resultaram na Operação Azar Certo, deflagrada nesta semana. Além do mandado de prisão contra o suspeito, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades mineiras de Ubá, Juiz de Fora e São Sebastião (onde o homem foi preso) e em Marataízes (ES).
Atualmente à frente da investigação, o delegado Douglas Mota ressaltou que a operação foi importante para "tirar de circulação o suspeito e angariar informações sobre o patrimônio dele, dos membros da organização e de quem oculta os bens, visando o ressarcimento das vítimas e reparação dos danos".

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