Homens armados invadem casas na Piedade e fazem grávida e filhos reféns

Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência no Morro da Piedade nesta terça-feira (28) Crédito: Caique Verli

Um grupo de homens armados invadiu a casa de uma mulher grávida no Morro da Piedade, em Vitória , na noite desta terça-feira (28). A informação foi confirmada pela moradora à Polícia Militar , acionada para atender a ocorrência na região. No momento do arrombamento, a gestante estava em casa com os dois filhos pequenos e todos foram feitos reféns.

A TV Gazeta esteve no local na tarde desta quarta-feira (28), mas, temendo represálias, os moradores não quiseram gravar entrevista. Eles afirmaram que os traficantes subiram o morro em busca de rivais e chegaram a arrombar várias casas.

Acionada pela reportagem de A Gazeta, a PM informou que os militares realizaram um patrulhamento a pé pelos becos e escadarias do bairro após receberem as informações de que indivíduos armados estavam circulando pelo local.

Segundo a polícia, no alto do morro, policiais que a casa da gestante havia sido arrombada e que as crianças choravam assustadas no local. Imediatamente, as equipes foram ao imóvel e a moradora relatou aos militares que os suspeitos entraram em sua casa à procura de rivais, e depois foram embora.

A mulher, que não teve a identidade informada pela polícia, foi levada para casa de parentes em outro bairro. As equipes chegaram a fazer buscas pelo local, mas os suspeitos não foram encontrados.

Também acionada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou ser necessário que o caso seja formalizado em uma delegacia para haver investigação. A orientação é que as vítimas registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online

A PC destacou que a população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

CHEFE DO TRÁFICO PRESO NO ÚLTIMO DOMINGO (26)

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes avistaram Darlei no estabelecimento e, contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito saiu correndo e tentou fugir, mas acabou sendo alcançado poucos metros depois, ao tentar passar entre carros estacionados. Veja o momento da prisão: