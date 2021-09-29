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Em Vitória

Homens armados invadem casas na Piedade e fazem grávida e filhos reféns

Moradora relatou aos policiais que, nesta terça-feira (28), os criminosos arrombaram e entraram em sua casa à procura de rivais, e depois foram embora. Outros imóveis foram invadidos

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 19:54

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

29 set 2021 às 19:54
PM na base do Morro da Piedade, em Vitória
Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência no Morro da Piedade nesta terça-feira (28) Crédito: Caique Verli
Um grupo de homens armados invadiu a casa de uma mulher grávida no Morro da Piedade, em Vitória, na noite desta terça-feira (28). A informação foi confirmada pela moradora à Polícia Militar, acionada para atender a ocorrência na região. No momento do arrombamento, a gestante estava em casa com os dois filhos pequenos e todos foram feitos reféns.
A TV Gazeta esteve no local  na tarde desta quarta-feira (28), mas, temendo represálias, os moradores não quiseram gravar entrevista. Eles afirmaram que os traficantes subiram o morro em busca de rivais e chegaram a arrombar várias casas.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a PM informou que os militares realizaram um patrulhamento a pé pelos becos e escadarias do bairro após receberem as informações de que indivíduos armados estavam circulando pelo local.
Segundo a polícia, no alto do morro, policiais que a casa da gestante havia sido arrombada e que as crianças choravam assustadas no local. Imediatamente, as equipes foram ao imóvel e a moradora relatou aos militares que os suspeitos entraram em sua casa à procura de rivais, e depois foram embora.
A mulher, que não teve a identidade informada pela polícia, foi levada para casa de parentes em outro bairro. As equipes chegaram a fazer buscas pelo local, mas os suspeitos não foram encontrados.
Também acionada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou ser necessário que o caso seja formalizado em uma delegacia para haver investigação. A orientação é que as vítimas registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online.
A PC destacou que a população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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CHEFE DO TRÁFICO PRESO NO ÚLTIMO DOMINGO (26)

No último domingo (26), Darlei Rodrigues de Oliveira Júnior, de 25 anos, apontado como o chefe do tráfico da região da Piedade, foi preso em um bar no Centro da Capital. Além da relação com o comércio ilegal de entorpecentes, o jovem é suspeito de ter cometido dois homicídios — um no Morro da Piedade e outro no Morro da Capixaba.
De acordo com informações da Polícia Militar, equipes avistaram Darlei no estabelecimento e, contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito saiu correndo e tentou fugir, mas acabou sendo alcançado poucos metros depois, ao tentar passar entre carros estacionados. Veja o momento da prisão:

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