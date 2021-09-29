Tiroteio entre criminosos rivais termina com um baleado em Cariacica

Duas ocorrências com vários tiros foram registradas em Cariacica durante a madrugada desta quarta-feira (29). Os conflitos ocorreram nos bairros Presidente Médici e Flexal I, onde uma pessoa foi baleada.
A primeira aconteceu em Presidente Médici por volta das 4h30, quando teve início um confronto entre policiais militares e suspeitos. Os policiais faziam patrulhamento na região quando avistaram um grupo na entrada de um beco.
No momento em que a equipe se aproximou, parte do grupo fugiu, enquanto outros homens começaram a atirar contra os policiais, que revidaram os disparos e acionaram reforços. Um cerco foi montado na região e duas pessoas foram presas, sendo um adolescente de 16 anos e um homem de 24.
Com eles, a polícia apreendeu uma arma, além de drogas, dinheiro e celulares.
Cerca de uma hora depois, o segundo confronto ocorreu em Flexal I, mas, desta vez, entre criminosos rivais. Uma pessoa, que estava envolvida no tiroteio, foi baleada.
Os casos foram registrados na Delegacia Regional de Cariacica.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta