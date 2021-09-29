Tiroteio entre criminosos rivais termina com um baleado em Cariacica

Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Duas ocorrências com vários tiros foram registradas em Cariacica durante a madrugada desta quarta-feira (29). Os conflitos ocorreram nos bairros Presidente Médici e Flexal I, onde uma pessoa foi baleada.

A primeira aconteceu em Presidente Médici por volta das 4h30, quando teve início um confronto entre policiais militares e suspeitos. Os policiais faziam patrulhamento na região quando avistaram um grupo na entrada de um beco.

No momento em que a equipe se aproximou, parte do grupo fugiu, enquanto outros homens começaram a atirar contra os policiais, que revidaram os disparos e acionaram reforços. Um cerco foi montado na região e duas pessoas foram presas, sendo um adolescente de 16 anos e um homem de 24.

Com eles, a polícia apreendeu uma arma, além de drogas, dinheiro e celulares.

Cerca de uma hora depois, o segundo confronto ocorreu em Flexal I, mas, desta vez, entre criminosos rivais. Uma pessoa, que estava envolvida no tiroteio, foi baleada.

Os casos foram registrados na Delegacia Regional de Cariacica.