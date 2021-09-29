Mais de 88% da população adulta de Cariacica já foi vacinada com ao menos uma dose

Aplicação do imunizante contra Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

O município de Cariacica alcançou a marca de 88,3% da população adulta vacinada com ao menos uma dose da vacina contra o vírus da Covid-19. Segundo a prefeitura, essa meta foi possível devido aos mutirões, horário estendido nas unidades de saúde, vacinação aos domingos e imunização no Terminal de Campo Grande sem agendamento. A mobilização dos funcionários da saúde, destaca a prefeitura, foi determinante para atingir essa marca.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus), já são 247.496 pessoas com 18 anos ou mais que receberam a primeira dose ou a dose única. Apesar dos bons índices, a abrangência poderia ser maior.

A subsecretária de Saúde de Cariacica, Juliana Bruno, comentou que toda a população adulta já poderia estar vacinada. “A Semus já tem doses para vacinar 100% do público adulto, ou seja, 280 mil pessoas. Mas a população precisa agendar a vacinação ou procurar o Terminal de Campo Grande, que vacina sem marcação”.

Por outro lado, a cobertura vacinal da segunda dose ou dose única em pessoas com 18 anos ou mais é de 55%. A dose de reforço atingiu um percentual de 28,45% do público-alvo, sendo aplicada em 3.208 munícipes.