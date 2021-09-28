Pais que não se vacinam contra Covid-19 podem ficar sem ver filhos

Pais têm obrigação de proteger os filhos, dizem especialistas Crédito: Freepik

Pais que compartilham a guarda dos filhos podem perder o direito de visitar a criança caso não tomem a vacina contra a Covid-19 e não adotem as medidas restritivas para impedir o contágio do familiar. Um desses casos já foi registrado no Rio Grande do Sul

Na última quinta-feira (16), um homem que se recusou a receber o imunizante foi proibido de visitar a filha de um ano, em Passo Fundo. A Defensoria Pública daquele Estado obteve liminar garantindo a suspensão do direito do pai.

A criança mora com a mãe. O acordo entre os genitores prevê que o pai a visite livremente, desde que o dia e o horário sejam combinados. Há dois meses, o homem contraiu o vírus, foi internado em estado grave, e transmitiu a doença para a menina.

De acordo com a Defensoria Pública, após se recuperar, ele retomou as visitas à filha, sem tomar os cuidados necessários e afirmando que não iria se vacinar. Já vacinada com a primeira dose, a mãe da menina procurou assistência jurídica e obteve uma liminar garantindo a suspensão do direito de visita do pai.

ESPECIALISTAS COMENTAM

Na avaliação do advogado Alexandre Dalla Bernardina, especialista em Direito de Família, a decisão aponta um entendimento de que o pai não estava resguardando a filha, quando não adotou as medidas de prevenção nem recebeu a imunização.

"Um outro aspecto da validade ou não dessa decisão para outras situações similares ou da propagação dessa interpretação para outros Estados, inclusive para o Espírito Santo, destaco que, no Direito de Família, não existe uma regra estanque, cada caso tem que ser analisado individualmente, até porque me parece uma decisão inédita", explica Bernardina.

O advogado familiarista José Eduardo Coelho Dias ressalta que os pais têm o dever de proteger as crianças. Baseado no artigo 227 da Constituição Federal, Dias cita que:

"Livrar a criança de qualquer situação de risco é uma obrigação, não um direito dos pais" José Eduardo Coelho Dias - Advogado e professor de Direito de Família

"Essa decisão não é política, é absolutamente jurídica. O conceito de pai visitador está sendo abolido da nossa vida. Pai convive e convive com responsabilidade, conforme preceitua nosso ordenamento jurídico. Não é um direito do pai que foi negado, é um direito da criança que foi preservado", declara.

O titular da Segunda Vara de Família da Serra, juiz Fabio Gomes e Gama Júnior, diz que nas demandas que envolvem guarda e convivência, o que deve ser considerado é o interesse do menor envolvido na disputa judicial.

Segundo ele, foram poucas as solicitações com objetivo de impedir ou modificar a forma de convivência com filhos durante a pandemia. Dessas, "a maioria foi proposta por pessoas que já tinham um comportamento caminhando para alienação parental".

O magistrado observa que não recebeu nenhuma solicitação como a do Sul.