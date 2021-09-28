Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guarda compartilhada

Pais que não se vacinam contra Covid-19 podem ficar sem ver filhos

Justiça proibiu um pai de visitar a filha, após ele se recusar a tomar imunizante e outras medidas de prevenção ao coronavírus, no Rio Grande do Sul. Especialistas em Direito comentam
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 set 2021 às 22:00

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 22:00

Alienação parental, divórcio, guarda compartilhada, filhos
Pais têm obrigação de proteger os filhos, dizem especialistas Crédito: Freepik
Pais que compartilham a guarda dos filhos podem perder o direito de visitar a criança caso não tomem a vacina contra a Covid-19 e não adotem as medidas restritivas para impedir o contágio do familiar. Um desses casos já foi registrado no Rio Grande do Sul.
Na última quinta-feira (16), um homem que se recusou a receber o imunizante foi proibido de visitar a filha de um ano, em Passo Fundo. A Defensoria Pública daquele Estado obteve liminar garantindo a suspensão do direito do pai.
A criança mora com a mãe. O acordo entre os genitores prevê que o pai a visite livremente, desde que  o dia e o horário sejam combinados. Há dois meses, o homem contraiu o vírus, foi internado em estado grave, e transmitiu a doença para a menina.
De acordo com a Defensoria Pública, após se recuperar, ele retomou as visitas à filha, sem tomar os cuidados necessários e afirmando que não iria se vacinar. Já vacinada com a primeira dose, a mãe da menina procurou assistência jurídica e obteve uma liminar garantindo a suspensão do direito de visita do pai.

ESPECIALISTAS COMENTAM

Na avaliação do advogado Alexandre Dalla Bernardina, especialista em Direito de Família, a decisão aponta um entendimento de que o pai não estava resguardando a filha, quando não adotou as medidas de prevenção nem recebeu a imunização.
"Um outro aspecto da validade ou não dessa decisão para outras situações similares ou da propagação dessa interpretação para outros Estados, inclusive para o Espírito Santo, destaco que, no Direito de Família, não existe uma regra estanque, cada caso tem que ser analisado individualmente, até porque me parece uma decisão inédita", explica Bernardina.
O advogado familiarista José Eduardo Coelho Dias ressalta que os pais têm o dever de proteger as crianças. Baseado no artigo 227 da Constituição Federal, Dias cita que:
"Livrar a criança de qualquer situação de risco é uma obrigação, não um direito dos pais"
José Eduardo Coelho Dias - Advogado e professor de Direito de Família
"Essa decisão não é política, é absolutamente jurídica. O conceito de pai visitador está sendo abolido da nossa vida. Pai convive e convive com responsabilidade, conforme preceitua nosso ordenamento jurídico. Não é um direito do pai que foi negado, é um direito da criança que foi preservado", declara.
O titular da Segunda Vara de Família da Serra, juiz Fabio Gomes e Gama Júnior, diz que nas demandas que envolvem guarda e convivência, o que deve ser considerado é o interesse do menor envolvido na disputa judicial. 
Segundo ele, foram poucas as solicitações com objetivo de impedir ou modificar a forma de convivência com filhos durante a pandemia. Dessas, "a maioria foi proposta por pessoas que já tinham um comportamento caminhando para alienação parental".
O magistrado observa que não recebeu nenhuma solicitação como a do Sul.
"Eu chamo a atenção para o assunto antes de analisar uma liminar. Peço que os envolvidos me expliquem as condições de convivência, se as medidas de distanciamento e os protocolos sanitários estão sendo seguidos. Não chegou até mim nenhuma demanda buscando modificar ou suspender a convivência com esse fundamento (da pandemia). Acredito que no Estado ainda não tenha tido."

Veja Também

ES espera poder vacinar crianças contra Covid-19 até o fim do ano

Por que é importante testar crianças e adolescentes neste momento da pandemia

Cuidados com crianças de até 3 anos foram mais afetados na classe D

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Rio Grande do Sul Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Musculação
Viva o ciático
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Luan Santana
Luan Santana comemora 18 anos de carreira com show em Cariacica; ingressos já estão à venda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados