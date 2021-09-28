Covid: Fiocruz conclui produção dos primeiros lotes de IFA nacional para vacina

Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para a primeira aplicação no Brasil. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Fiocruz anunciou, nesta segunda-feira (27), a conclusão da produção dos primeiros lote nacional de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a vacina contra a Covid-19 . A previsão para entrega de vacina com IFA nacional, porém, é só para o último trimestre do ano.

Segundo a fundação, os dois lotes prontos - o primeiro deles finalizado no começo de setembro - agora deverão passar por testes de controle de qualidade para, então, seguir para a produção de vacina de fato.

Essas produções servem para confirmar o funcionamento do e eventuais necessidades.

Já há mais dois lotes de IFA em produção e um terceiro planejado.

A Fiocruz produz, com direito à transferência de tecnologia, a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Por isso mesmo, a AstraZeneca realiza comparações a fim de confirmar que o resultados reproduzem o que se espera.