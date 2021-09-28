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Fabricação no Brasil

Covid: Fiocruz conclui produção dos primeiros lotes de IFA nacional para vacina

Essas produções servem para confirmar o funcionamento do e eventuais necessidades. A previsão para entrega de vacina com IFA nacional, porém, é só para o último trimestre do ano

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 08:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 set 2021 às 08:48
Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para a primeira aplicação no Brasil.
Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para a primeira aplicação no Brasil. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A Fiocruz anunciou, nesta segunda-feira (27), a conclusão da produção dos primeiros lote nacional de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a vacina contra a Covid-19. A previsão para entrega de vacina com IFA nacional, porém, é só para o último trimestre do ano.
Segundo a fundação, os dois lotes prontos - o primeiro deles finalizado no começo de setembro - agora deverão passar por testes de controle de qualidade para, então, seguir para a produção de vacina de fato.
Essas produções servem para confirmar o funcionamento do e eventuais necessidades.
Já há mais dois lotes de IFA em produção e um terceiro planejado.

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A Fiocruz produz, com direito à transferência de tecnologia, a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Por isso mesmo, a AstraZeneca realiza comparações a fim de confirmar que o resultados reproduzem o que se espera.
A fundação de pesquisa ainda precisa atualizar, junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a mudança de local da fabricação do IFA.

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