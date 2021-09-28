Taxista é baleado em tentativa de assalto em Cariacica

Taxista foi baleado na mão durante tentativa de assalto em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes

Um taxista, de 47 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Castelo Branco, em Cariacica . A vítima foi rendida por um criminoso que fingiu ser um passageiro durante uma corrida, por volta das 23h, desta segunda-feira (27).

De acordo com informações da TV Gazeta, o então cliente entrou no veículo em um ponto de táxi próximo ao Terminal de Campo Grande, no mesmo município. O destino era o bairro Castelo Branco. Antes de chegar no endereço, o homem anunciou o assalto.

Ele sacou uma arma com aparência de submetralhadora e apontou em direção ao rosto do motorista. Assustado, o taxista empurrou a arma e acabou baleado com um tiro na mão. À polícia, a vítima relatou que agiu por reflexo, que entende que reagir é perigoso. Foi neste momento que a arma disparou, atingindo a mão do trabalhador.

O criminoso fugiu do local, enquanto o taxista procurou atendimento médico no Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica.

"Eu não consigo explicar se eu cheguei a agarrar a arma dele ou se eu simplesmente tirei a arma dele. Ele tentou segurar o volante para eu sair, mas eu consegui fugir até chegar ao PA, onde eu fui socorrido", contou a vítima.