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Por falso passageiro

Taxista é baleado em tentativa de assalto em Cariacica

O caso aconteceu no bairro Castelo Branco. O suspeito sacou uma arma com aparência de submetralhadora e apontou em direção ao rosto do motorista

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 07:58

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

28 set 2021 às 07:58
axista foi baleado na mão durante tentativa de assalto em Cariacica
Taxista foi baleado na mão durante tentativa de assalto em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes
Um taxista, de 47 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Castelo Branco, em Cariacica. A vítima foi rendida por um criminoso que fingiu ser um passageiro durante uma corrida, por volta das 23h, desta segunda-feira (27).
De acordo com informações da TV Gazeta, o então cliente entrou no veículo em um ponto de táxi próximo ao Terminal de Campo Grande, no mesmo município. O destino era o bairro Castelo Branco. Antes de chegar no endereço, o homem anunciou o assalto.
Ele sacou uma arma com aparência de submetralhadora e apontou em direção ao rosto do motorista. Assustado, o taxista empurrou a arma e acabou baleado com um tiro na mão. À polícia, a vítima relatou que agiu por reflexo, que entende que reagir é perigoso.  Foi neste momento que a arma disparou, atingindo a mão do trabalhador.
O criminoso fugiu do local, enquanto o taxista procurou atendimento médico no Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica.
"Eu não consigo explicar se eu cheguei a agarrar a arma dele ou se eu simplesmente tirei a arma dele. Ele tentou segurar o volante para eu sair, mas eu consegui fugir até chegar ao PA, onde eu fui socorrido", contou a vítima.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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