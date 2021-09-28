Polícia prende grupo investigado por fabricar e vender armas para traficantes do ES

A operação foi conduzida pela Desarme Crédito: Ricardo Medeiros

Correção A Polícia Civil havia divulgado que um dos suspeitos presos era ex-armeiro do Exército Brasileiro, informação desmentida pela instituição nacional. Posteriormente, a PC admitiu o erro. O texto foi corrigido.

Oito suspeitos de fabricar e vender armas e munições para traficantes de drogas no Estado foram presos pela Polícia Civil . Entre eles está um que é considerado um dos maiores fabricantes de armas artesanais da Serra

Segundo as investigações, ele foi o primeiro a fabricar e comercializar submetralhadoras artesanais no Espírito Santo. A ação foi realizada na última sexta-feira (24) pela Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme) durante a Operação Rhoncus.

De acordo com informações da TV Gazeta, esse suspeito tem 36 anos. Embora tenha começado a fabricar armas de forma caseira em 2016, atualmente ele estava trabalhando como caminhoneiro.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (28), o titular da Desarme, delegado Christian Waichert, explicou que o suspeito era monitorado pela polícia desde 2019. Em 2020, ele conseguiu fugir de uma abordagem policial.

Durante a fuga, os agentes de segurança encontraram uma fábrica clandestina de arma de fogo. No mês de agosto de 2020, a Polícia Militar localizou outro local clandestino usado para produção de armas. Na ocasião, um casal foi preso.

"Ele fazia por vontade própria. Tinha inteligência, qualificação para fabricar arma de fogo. Segundo ele mesmo relatou, deu tão certo a ideia, que ele acabava sendo procurado pelos criminosos. Ele não precisava nem oferecer a venda" Christian Waichert - Titular da Desarme

As investigações apontam que ele não tinha local específico para a montagem do armamento. Para isso, contava com ajuda de amigos. "Agora ele está em um trabalho lícito, não comete esse tipo de crime, mas foi uma das pessoas que introduziu no Estado esse tipo de arma caseira, um dos grandes problemas enfrentados atualmente pela segurança pública", disse Waichert.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

SUSPEITO NAO ERA EX-ARMEIRO DO EXERCITO

Inicialmente, a Polícia Civil havia informado equivocadamente que um dos suspeitos detidos na Operação Rhoncus era ex-armeiro do Exército. No entanto, essa informação foi desmentida pelo Exército e corrigida posteriormente pela corporação estadual durante a tarde desta quarta-feira (29). Na retificação, a PC explicou que "a informação foi apurada dentro das investigações, mas não se confirmou e acabou sendo veiculada de maneira indevida".

Autoridades militares ouvidas pela TV Gazeta revelaram que é comum esse tipo de pessoa mentir para poder conseguir trabalhar para o crime, já que ter prestado serviço ao Exército seria um grande atrativo para a fabricação de armas caseiras e, consequentemente, para o tráfico de drogas. Abaixo, a nota na íntegra da Polícia Civil sobre o erro: