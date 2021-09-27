Criança atingida por tiros em bar de Sooretama segue em estado grave

O menino de 5 anos — completados neste domingo (26) — baleado na última sexta-feira (24) durante tiroteio em um bar de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, segue internado em estado grave no Hospital São José, em Colatina. A criança foi atingida no tórax e no braço. Segundo a Polícia Civil, o idoso de 61 anos, que também foi baleado no braço, é padrasto do menino e está fora de perigo. Ele prestou depoimento na delegacia do município nesta segunda-feira (27).
O crime aconteceu por volta das 18h30 em um bar no Centro de Sooretama. A Polícia Militar informou que a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no local. A informação é de que três criminosos armados teriam disparado vários tiros contra o estabelecimento, atingindo o idoso e a criança. As vítimas foram socorridas por populares e levados para o Pronto-Atendimento do município, mas o menino precisou ser encaminhado para um hospital da região.
Para a Polícia Militar, populares contaram que os atiradores aparentavam ser menores de idade e que fugiram do local após os disparos. A PM encontrou um rastro de sangue na direção em que os bandidos fugiram e relatou existir a possibilidade de um deles estar ferido.
Uma tia do menino, que pediu para não ser identificada, contou que ele realizou uma cirurgia e precisou ficar intubado, mas está reagindo bem aos medicamentos. Ela também pediu que as pessoas parem de repassar informações falsas sobre o estado de saúde de seu sobrinho e que orem por ele.
Em entrevista à TV Gazeta Noroeste, o delegado Fabrício Lucindo disse que o padrasto do menino prestou depoimento na delegacia de Sooretama nesta segunda-feira e confirmou que estava no bar com a criança no momento do tiroteio. O delegado não passou mais informações sobre o depoimento, mas ressaltou que outras testemunhas ainda precisam ser ouvidas.
A reportagem procurou o Hospital São José, em Colatina, onde a criança está internada, para obter mais informações sobre o estado de saúde do menino. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil, em nota, informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama, que está realizando diligências. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A PC destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.