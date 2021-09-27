Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feminicídio

Acusado de matar ex-mulher em Conceição do Castelo segue preso

Natal Noel Corrêa, de 40 anos, que é ex-marido da vítima, foi preso logo após o crime na noite de sábado (25). Enfermeira foi morta na frente das filhas e do neto

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 13:23

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 set 2021 às 13:23
Suspeito de matar a ex mulher em a tiros segue preso
Suspeito de matar a ex mulher em a tiros segue preso Crédito: Facebook/ Natal Corrêa
Permanece preso, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o suspeito de ter assassinado a tiros a enfermeira Giselly Thais Caçandro de Souza, de 35 anos, na noite de sábado (25), em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Natal Noel Corrêa, de 40 anos, ex-marido da vítima, foi preso logo após o crime, que teria sido motivado por um pedido de pagamento de pensão.
Nesta segunda-feira (27), a informação da Sejus é de que o ex-marido da vítima segue preso no Centro de Triagem de Viana (CTV). Segundo apuração do repórter da TV Gazeta Sul, Vinícius Rangel, o atual marido de Giselly chegou a entrar na frente da vítima.

CRIME NA FRENTE DAS FILHAS E DO NETO

A enfermeira foi baleada na frente das duas filhas pequenas, de 8 e 5 anos, e do neto, de apenas 1 ano. Depois do assassinato, o suspeito foi para casa, que fica dentro de uma oficina mecânica na cidade. A arma usada no crime, uma pistola calibre 380, e 63 munições foram apreendidas na prisão.
Velório de enfermeira assassinada no ES
Cortejo até o cemitério municipal para o sepultamento Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
O corpo da enfermeira foi velado na capela do município, na tarde deste domingo (26), e depois seguiu em cortejo até o cemitério municipal para sepultamento.

O CRIME

Giselly estava sentada na frente da casa dela, por volta de 18h, quando Natal passou de carro, saiu do veículo e começou a atirar. Segundo familiares, as ameaças começaram após Giselly fazer um pedido de pensão alimentícia para o ex. O casal ficou junto por, aproximadamente, 5 anos. Eles têm uma filha de 18 anos, que ingressou na faculdade.
A ação foi registrada por uma câmera que fica na garagem de um vizinho da vítima, mas, a pedido da família, o vídeo não será divulgado. As imagens mostram um veículo passando e, em seguida, são ouvidos gritos e a vítima aparece correndo e o suspeito atirando contra ela. Ao todo, foram nove disparos, alguns com a vítima já caída. Em nota, A Polícia Civil informou que o conduzido de 40 anos foi autuado em flagrante por feminicídio.

Veja Também

Corpo é encontrado queimado perto de rodovia em Cachoeiro

Mulher é espancada com barra de ferro pelo marido em Guarapari

Mulher é agredida pelo ex dentro de Transcol em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Polícia Civil Conceição do Castelo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados