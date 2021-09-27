Acusado de matar ex-mulher em Conceição do Castelo segue preso

Suspeito de matar a ex mulher em a tiros segue preso Crédito: Facebook/ Natal Corrêa

Nesta segunda-feira (27), a informação da Sejus é de que o ex-marido da vítima segue preso no Centro de Triagem de Viana (CTV). Segundo apuração do repórter da TV Gazeta Sul, Vinícius Rangel, o atual marido de Giselly chegou a entrar na frente da vítima.

CRIME NA FRENTE DAS FILHAS E DO NETO

A enfermeira foi baleada na frente das duas filhas pequenas, de 8 e 5 anos, e do neto, de apenas 1 ano. Depois do assassinato, o suspeito foi para casa, que fica dentro de uma oficina mecânica na cidade. A arma usada no crime, uma pistola calibre 380, e 63 munições foram apreendidas na prisão.

Cortejo até o cemitério municipal para o sepultamento Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

O corpo da enfermeira foi velado na capela do município, na tarde deste domingo (26), e depois seguiu em cortejo até o cemitério municipal para sepultamento.

O CRIME

Giselly estava sentada na frente da casa dela, por volta de 18h, quando Natal passou de carro, saiu do veículo e começou a atirar. Segundo familiares, as ameaças começaram após Giselly fazer um pedido de pensão alimentícia para o ex. O casal ficou junto por, aproximadamente, 5 anos. Eles têm uma filha de 18 anos, que ingressou na faculdade.