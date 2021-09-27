Mulher é agredida pelo ex dentro de Transcol em Cariacica

Terminal de Itacibá, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro dentro de um ônibus do Sistema Transcol na noite deste domingo (26), em Cariacica , na Grande Vitória.

O agressor, de 35 anos, foi preso por policiais militares dentro do Terminal de Itacibá momentos após o crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem não aceita o fim do relacionamento com a mulher. Em função disso, ele começou a bater na ex-companheira quando o ônibus estava em movimento. As agressões continuaram mesmo após o coletivo chegar ao seu destino final, no Terminal de Itacibá.

No local, ele agrediu novamente a mulher e arrancou a bolsa dela, levando-a consigo. A mulher correu para se esconder dentro do banheiro do terminal.

Policiais militares foram acionados e encontraram o homem ainda dentro do terminal rodoviário. Ele foi levado para o Plantão da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Vitória.