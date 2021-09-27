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Ônibus em movimento

Mulher é agredida pelo ex dentro de Transcol em Cariacica

Crime aconteceu na noite deste domingo (26). Homem foi preso por policiais militares dentro do Terminal de Itacibá

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 08:43

Publicado em 

27 set 2021 às 08:43
Terminal de Itacibá, em Cariacica, abriu só para profissionais de saúde
Terminal de Itacibá, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro dentro de um ônibus do Sistema Transcol na noite deste domingo (26), em Cariacica, na Grande Vitória.
O agressor, de 35 anos, foi preso por policiais militares dentro do Terminal de Itacibá momentos após o crime.
De acordo com informações da Polícia Civil, o homem não aceita o fim do relacionamento com a mulher. Em função disso, ele começou a bater na ex-companheira quando o ônibus estava em movimento. As agressões continuaram mesmo após o coletivo chegar ao seu destino final, no Terminal de Itacibá.
No local, ele agrediu novamente a mulher e arrancou a bolsa dela, levando-a consigo. A mulher correu para se esconder dentro do banheiro do terminal.
Policiais militares foram acionados e encontraram o homem ainda dentro do terminal rodoviário. Ele foi levado para o Plantão da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Vitória.
Com informações do G1/ES

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