Ex-funcionário da Santa Casa é preso suspeito de gerar prejuízo de R$ 1 milhão no ES

Um homem de 36 anos que trabalhou como gerente de Recursos Humanos da Santa Casa de Misericórdia de Vitória foi preso por suspeita de crimes que resultaram em um prejuízo de R$ 1 milhão à instituição hospitalar.
Batizada como "Operação RH", a ação policial foi realizada pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor), com apoio da Delegacia de Marechal Floriano, no distrito de Soído de Baixo, em Marechal Floriano, na última sexta-feira (24).
No entanto, as informações sobre o caso serão repassadas na manhã desta segunda-feira (27) pela Polícia Civil.
R$ 1 MILHÃO
É O VALOR ESTIMADO DO PREJUÍZO
A equipe da Delegacia de Combate à Corrupção apontou que o então gerente admitia funcionários “fantasmas”, que repassavam os valores das contratações para ele. O homem também é investigado por desviar dinheiro em espécie.
Por nota, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória ressalta que é uma instituição filantrópica centenária, cuja postura sempre foi pautada pela dignidade, ética e transparência.
"Nessa linha, foram constatadas pela nossa Direção inconsistências na gerência de faturamento, sendo enviada à autoridade da polícia judiciária todos os documentos disponíveis para apuração dos fatos"
Com informações de Isabella Arruda