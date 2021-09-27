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Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Colatina

Motociclista morreu na hora da batida, na ES 080, rodovia Gether Lopes de Farias. Segundo a Polícia Militar,  a moto possivelmente invadiu a contramão

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 21:07

Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

26 set 2021 às 21:07
Acidente deixa uma pessoa morta em Colatina
Acidente deixa uma pessoa morta em Colatina Crédito: Reprodução TV Gazeta Noroeste
Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na ES 080, rodovia Gether Lopes de Farias, no bairro 15 de Outubro, em Colatina, Região Noroeste do Estado.
Floriano Lucht Filho, de 47 anos, que estava na moto, morreu na hora. A colisão foi de frente, aconteceu na tarde deste sábado (25). O motociclista seguia sentido Pancas a Colatina, enquanto o carro, um Peugeot 408 vinha no sentido contrário. O motorista Romulo Luiz Donadia, de 72 anos e a passageira que estava com ele não tiveram ferimentos graves.
De acordo com a Polícia Militar, pelo ponto onde o carro foi encontrado foi possível observar que o impacto ocorreu na mão de direção do carro, tendo a moto possivelmente invadido a contramão de direção.
O capacete do piloto também não foi encontrado no local do acidente. O motorista do carro chegou a informar à polícia que o condutor da moto estava sem o capacete e que ele seguia normalmente pela rodovia quando a vítima fatal invadiu a contramão.
O motorista do carro fez o teste do etilômetro, o conhecido bafômetro. O resultado: 0,00 MG/L, deu negativo. Também segundo a Polícia Militar a moto estava com a documentação em atraso. A PM acrescentou ainda, que o homem de 47 anos, que perdeu a vida durante o acidente, não tinha carteira de habilitação.
Uma ambulância do Samu foi até o local e constatou o óbito de Floriano Lucht Filho. A perícia foi acionada. A rodovia chegou a ficar com uma das pistas interditadas. O motorista do carro foi conduzido à delegacia de Colatina.

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