Vídeo: carro fica pendurado em árvores após acidente em Vargem Alta

Motorista perdeu o controle do veículo e caiu em uma área de mata em Vargem Alta

Um vídeo que circula nas redes sociais, registrado logo após o acidente, mostra o veículo na vertical, pendurado em uma árvore. A área de mata onde o carro caiu fica às margens da via, a cerca de 50 metros do nível da pista.

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Policiais militares que também passavam pelo local pararam para atender a ocorrência, mas foram informados de que a vítima já havia sido socorrida por populares e levada para um pronto-socorro da região. A reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde da mulher.