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Na ES 164

Vídeo: carro fica pendurado em árvores após acidente em Vargem Alta

A motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia na manhã desta sexta-feira (24). Apesar do susto, ela não se feriu

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 16:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 set 2021 às 16:44
Motorista perde o controle e cai dentro de mata em Vargem Alta
Motorista perdeu o controle do veículo e caiu em uma área de mata em Vargem Alta Crédito: Montagem | A Gazeta
Uma motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e o veículo foi parar em uma área de mata às margens da ES 164, na localidade de Gávea, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (24). Apesar do susto, a mulher sofreu apenas escoriações.
Um vídeo que circula nas redes sociais, registrado logo após o acidente, mostra o veículo na vertical, pendurado em uma árvore. A área de mata onde o carro caiu fica às margens da via, a cerca de 50 metros do nível da pista.
O vice-prefeito de Vargem Alta, Alan Altoé, foi ao local logo após o acidente. Ele disse que a motorista seguia sentido Cachoeiro de Itapemirim e acredita que as árvores tenham amortecido o impacto da batida. “Tinha duas pessoas na pista, aí eu parei. Ela perdeu o controle e 'voou' da pista por uns 50 metros. O carro ficou pendurado no meio das árvores. Ela estava muito abalada, chorando, mas só ficou com alguns arranhões”, contou.
Policiais militares que também passavam pelo local pararam para atender a ocorrência, mas foram informados de que a vítima já havia sido socorrida por populares e levada para um pronto-socorro da região. A reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde da mulher. 

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