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Sem feridos

Carro capota em acidente com carretas na BR 101, na Serra

A ocorrência foi registrada por volta de 10h12, no km 262,6, sentido Serra Sede. Rodovia chegou a ficar interditada, mas já foi liberada

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 15:34

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

24 set 2021 às 15:34
Carro capota após colisão na BR 101
Não há registro de feridos após a colisão entre um carro e carretas na BR 101.  Crédito: Andre Rodrigues
Um acidente envolvendo um carro e duas carretas terminou em capotamento do veículo menor no final da manhã desta sexta-feira (24), na BR 101, na Serra. A ocorrência foi registrada por volta de 10h12, no km 262,6 da rodovia — sentido Serra Sede, na altura do bairro Nova Carapina. Ninguém ficou ferido e não há informações sobre a dinâmica da colisão.
Um vídeo registrado por ouvintes da CBN Vitória mostra que, após o acidente, veículo capotado e uma carreta ocuparam umas das faixas da rodovia, causando retenção no trânsito.
Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) para atender a ocorrência. Uma faixa da BR 101, no sentido Norte, chegou a ficar interditada, mas foi totalmente liberada às 11h05. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que não atuou no atendimento.

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