Carro capota em acidente com carretas na BR 101, na Serra

Não há registro de feridos após a colisão entre um carro e carretas na BR 101.

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) para atender a ocorrência. Uma faixa da BR 101, no sentido Norte, chegou a ficar interditada, mas foi totalmente liberada às 11h05. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que não atuou no atendimento.