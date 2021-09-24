Carro capota em acidente com carretas na BR 101, na Serra

Um acidente envolvendo um carro e duas carretas terminou em capotamento do veículo menor no final da manhã desta sexta-feira (24), na BR 101, na Serra. A ocorrência foi registrada por volta de 10h12, no km 262,6 da rodovia — sentido Serra Sede, na altura do bairro Nova Carapina. Ninguém ficou ferido e não há informações sobre a dinâmica da colisão.
Um vídeo registrado por ouvintes da CBN Vitória mostra que, após o acidente, veículo capotado e uma carreta ocuparam umas das faixas da rodovia, causando retenção no trânsito.
Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) para atender a ocorrência. Uma faixa da BR 101, no sentido Norte, chegou a ficar interditada, mas foi totalmente liberada às 11h05. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que não atuou no atendimento.