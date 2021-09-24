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Acidente em Muqui

Serra da Aliança: caminhão tomba ao passar por trecho interditado

Motorista não se feriu em acidente registrado na manhã desta sexta-feira (24), mas carga e veículo fecharam a pista para veículos menores

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 set 2021 às 12:24
Acidente com caminhão na Serra da Aliança
Acidente com caminhão na Serra da Aliança Crédito: Divulgação/ DER
Um caminhão carregado de grãos tombou na manhã desta sexta-feira (24) no desvio feito na Serra da Aliança, na ES 177, rodovia que liga Muqui a Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. O local passa por obras desde 2018 quando terras e pedras desmoronaram sobre a rodovia.
De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER), o trecho está interditado e com passagem apenas para veículos pequenos. Informou ainda que a rodovia continua sinalizada, orientando os motoristas sobre o impedimento da passagem de caminhões. O órgão ainda alerta à população sobre a importância de respeitar a sinalização em rodovias.
Acidente com caminhão na Serra
Acidente com caminhão na Serra da Aliança Crédito: Divulgação/ DER
O motorista não se feriu, mas a carga interditou a via durante a manhã. O proprietário acionou um guincho para a retirada do caminhão.

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