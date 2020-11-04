Após Justiça determinar bloqueio, motoristas ainda usam desvio em rodovia de Muqui

Mesmo após decisão da Justiça de bloquear e desfazer o desvio construído em abril pela Prefeitura de Muqui no trecho conhecido como Serra da Aliança, na ES 177, alguns motoristas continuam passando pelo local. A rodovia é o principal caminho entre os municípios de Muqui e Jerônimo Monteiro.
A rodovia está bloqueada desde junho de 2018, quando houve um desmoronamento. Desde então, outras ocorrências semelhantes foram registradas no local, mas, mesmo assim, vários motoristas continuam utilizando a via em diferentes tipos de desvios.
A decisão de bloqueio foi deferida durante uma audiência pública, em outubro deste ano, entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Prefeitura de Muqui, moradores e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), que é o órgão responsável pela via.
A rota alternativa para motoristas que desejam seguir para Jerônimo Monteiro e Muqui é acessar a ES 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim, até o entroncamento com a BR 393 e seguir para Muqui. Em média, essa nova rota aumenta quarenta quilômetros na viagem dos motoristas. Por esse motivo, com o trecho da ES 177 bloqueado, quem trafega pelo local opta em passar pelo desvio, que deveria ter sido bloqueado e desfeito após a decisão judicial.
Além disso, o MPES requereu ao DER-ES a realização urgente de estudo técnico na rodovia com prazo máximo de 30 dias para conclusão. O órgão informou que a vistoria já foi realizada e o relatório está em elaboração para ser enviado ao Ministério Público.
Paralelamente à vistoria, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo explicou que as obras de contenção, necessárias para reabertura definitiva da via, continuam sendo executadas conforme cronograma.
Sobre o fato dos motoristas continuarem passando pelo desvio que deveria ter sido desfeito, a Prefeitura de Muqui informou que fez o pedido de revisão da decisão. Nós bloqueamos, mas pedimos que o DER-ES assuma o desvio, faça melhorias e monitore o local. Além de fazer outra análise, disse o prefeito.