Após Justiça determinar bloqueio, motoristas ainda usam desvio em rodovia de Muqui

Desmoronamento fecha por completo a rodovia ES 177 no Sul do ES Crédito: Naldinho Lenda Viva

A rota alternativa para motoristas que desejam seguir para Jerônimo Monteiro e Muqui é acessar a ES 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim, até o entroncamento com a BR 393 e seguir para Muqui. Em média, essa nova rota aumenta quarenta quilômetros na viagem dos motoristas. Por esse motivo, com o trecho da ES 177 bloqueado, quem trafega pelo local opta em passar pelo desvio, que deveria ter sido bloqueado e desfeito após a decisão judicial.

ES 177 continua interditada e desvio é aberto pela Prefeitura de Muqui Crédito: Internauta

Além disso, o MPES requereu ao DER-ES a realização urgente de estudo técnico na rodovia com prazo máximo de 30 dias para conclusão. O órgão informou que a vistoria já foi realizada e o relatório está em elaboração para ser enviado ao Ministério Público.

Paralelamente à vistoria, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo explicou que as obras de contenção, necessárias para reabertura definitiva da via, continuam sendo executadas conforme cronograma.

Sobre o fato dos motoristas continuarem passando pelo desvio que deveria ter sido desfeito, a Prefeitura de Muqui informou que fez o pedido de revisão da decisão. Nós bloqueamos, mas pedimos que o DER-ES assuma o desvio, faça melhorias e monitore o local. Além de fazer outra análise, disse o prefeito.