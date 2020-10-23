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Serra da Aliança

Ministério Público pede solução para estrada interditada desde 2018 no ES

ES 177, entre Jerônimo Monteiro e Muqui, foi interditada em 2018 por deslizamentos de terra e pedras. Desvio foi aberto nos arredores da rodovia, por pessoas da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 16:16

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 16:16

Deslizamento de terra na Serra da Aliança
Deslizamento de terra na Serra da Aliança Crédito: Divulgação/ DER
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Muqui, pediu uma solução técnica ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para criar um atalho seguro na Serra da Aliança, entre Muqui e Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. O trecho da rodovia ES 177 foi interditado em 2018, pois há dois pontos de deslizamento de terra e pedras, fechando a rodovia.
O pedido foi feito nessa quarta-feira (21) durante audiência pública online. O Ministério Público solicitou ao DER a realização de uma avaliação técnica do desvio aberto nos arredores da rodovia feita por pessoas da região. Se não houver condições para a utilização desse caminho alternativo, o MPES vai solicitar que o DER avalie a construção de novo desvio em outro local. O órgão estadual terá 30 dias para apresentar a análise.

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No dia 8 deste mês, uma decisão da Justiça determinou que a prefeitura de Muqui bloqueasse o desvio feito no local, sob pena de multa diária de R$ 3 mil. Segundo a ação, movida pelo Ministério Público, a obra era perigosa devido a instabilidade do solo e a prefeitura teria ignorado a interdição feita antes pelo Estado. A prefeitura cumpriu a determinação, mas no mesmo dia, à noite, algumas pessoas começaram a retirar com enxadas o bloqueio feito pela prefeitura.
Em nota, o DER disse que fará uma vistoria técnica no desvio feito pela prefeitura de Muqui e mantém a execução das obras de contenção.

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