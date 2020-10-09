Atualmente: trecho da ES 060, em Meaípe, que foi destruída pelo mar, continua apresentando riscos para motoristas Crédito: Ricardo Medeiros

Após a ressaca do mar destruir um trecho da rodovia ES 060, na praia de Meaípe, em Guarapari, o Governo do Estado afirmou, em outubro de 2019, que realizaria obras para garantir a segurança de veículos e pessoas que passam pelo local . Na ocasião, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) prometeu abrir licitação para contratar uma empresa que realizaria o reparo definitivo na via. Um ano depois, porém, o trecho continua sem melhorias e apresentando riscos para quem trafega pelo local.

Imagens registradas nesta quinta-feira (9), pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram que o mar segue avançando sobre a rodovia e que, de um ano para cá, quase nada mudou. Pedestres e ciclistas que precisam passar pelo local, se arriscam entre os veículos e o buraco, já que o acostamento ainda está interditado e é utilizado para colocar placas de sinalização de desvio.

Questionado novamente por A Gazeta, O DER respondeu que ainda não possui uma previsão para iniciar as obras definitivas no trecho da ES 060. O órgão informou que o trecho está devidamente sinalizado e que uma equipe de conserva do DER está sempre no local monitorando a situação. Mais uma vez, prometeu que o edital para contratação das obras de contenção e engordamento da praia será publicado ainda neste ano de 2020.

Your browser does not support the audio element. Um ano após promessa, obra na rodovia que cedeu em Meaípe não começou

Trecho da ES 060 destruído pela erosão, em Meaípe, continua à espera de obras

A PROMESSA

Maretto afirmou, na ocasião, que só depois seria dado início ao processo de licitação. Ele completou que o projeto levaria em conta estudos relacionados a maré, para que o problema não voltar a acontecer.

Em 2019, uma parte do asfalto da rodovia ES-060 foi engolido pelo mar durante ressaca Crédito: Bernardo Coutinho

PROBLEMA DA EROSÃO EM MEAÍPE SE ARRASTA HÁ MAIS DE 20 ANOS