Após a ressaca do mar destruir um trecho da rodovia ES 060, na praia de Meaípe, em Guarapari, o Governo do Estado afirmou, em outubro de 2019, que realizaria obras para garantir a segurança de veículos e pessoas que passam pelo local. Na ocasião, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) prometeu abrir licitação para contratar uma empresa que realizaria o reparo definitivo na via. Um ano depois, porém, o trecho continua sem melhorias e apresentando riscos para quem trafega pelo local.
Imagens registradas nesta quinta-feira (9), pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram que o mar segue avançando sobre a rodovia e que, de um ano para cá, quase nada mudou. Pedestres e ciclistas que precisam passar pelo local, se arriscam entre os veículos e o buraco, já que o acostamento ainda está interditado e é utilizado para colocar placas de sinalização de desvio.
Questionado novamente por A Gazeta, O DER respondeu que ainda não possui uma previsão para iniciar as obras definitivas no trecho da ES 060. O órgão informou que o trecho está devidamente sinalizado e que uma equipe de conserva do DER está sempre no local monitorando a situação. Mais uma vez, prometeu que o edital para contratação das obras de contenção e engordamento da praia será publicado ainda neste ano de 2020.
Um ano após promessa, obra na rodovia que cedeu em Meaípe não começou
Trecho da ES 060 destruído pela erosão, em Meaípe, continua à espera de obras
A PROMESSA
Em julho de 2019, um carro chegou a cair no mar por conta do buraco no asfalto causado pela erosão. Na época, o DER informou que o projeto para solução definitiva das contenções da maré na região de Meaípe era prioridade. O Governo do Estado prometeu realizar uma obra de desvio por meio de uma pista auxiliar no trecho, que seria concluída até o verão de 2019. Após o início das obras do desvio, o Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto garantiu que entre o fim de dezembro daquele ano e o início de janeiro de 2020 o projeto definitivo começaria a ser confeccionado, para ser encaminhado ao governador Renato Casagrande.
Maretto afirmou, na ocasião, que só depois seria dado início ao processo de licitação. Ele completou que o projeto levaria em conta estudos relacionados a maré, para que o problema não voltar a acontecer.
PROBLEMA DA EROSÃO EM MEAÍPE SE ARRASTA HÁ MAIS DE 20 ANOS
O trecho da rodovia ES 060 que cedeu pela ressaca do mar tem um longo histórico de problemas. Há mais de 20 anos, o jornal A Gazeta já tinha publicado imagens e reportagens sobre a erosão na região.
No dia 22 de agosto de 1997 o jornal A Gazeta publicou uma matéria informando sobre o risco de parte da pista no quilômetro 61,5, em Meaípe, desabar em função da erosão no barranco, provocado pela maré alta com ressaca. Uma parte da reportagem da época afirma que "o trecho é sensível a ação dos ventos, das chuva e do mar, devido à falha de vegetação natural, removida durante os serviços de terraplanagem para a construção da rodovia. A erosão já oferece perigo para os veículos que trafegam naquele trecho".