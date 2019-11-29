DER-ES inicia obra de desvio em rodovia destruída pela erosão em Meaípe

As obras, que iniciaram nesta quinta-feira (28), no trecho da ES-060, em Meaípe, tem previsão de serem encerradas em cerca de 15 dias segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). A rodovia, que teve parte do asfalto engolida pelo mar, terá um desvio para garantir a segurança de veículos e pessoas que passam pelo local.
O desvio está sendo construído a direita da via no sentido de Meaípe - Anchieta e passará por um terreno que fica na lateral da pista original. O transito no local deve permanecer assim durante todo o verão.
A nova faixa é uma ação paliativa de segurança, visto que, o movimento de turistas no local, que é intenso no verão, pode provocar acidentes e congestionamentos.
As informações foram passadas pelo Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto em entrevista ao programa CBN Cotidiano da Rádio CBN Vitória.
A obra definitiva é necessária, mas ainda não data para começar. Segundo Maretto entre o fim de dezembro deste ano e o início de janeiro de 2020 o projeto definitivo começará a ser confeccionado, para ser encaminhado ao governador Renato Casagrande. Só depois deve ser dado início ao processo de licitação. Esse projeto vai levar em conta estudos relacionados a maré, para que o problema não volte a acontecer.
A EROSÃO
Em julho deste ano, o asfalto da rodovia cedeu devido à erosão. Um carro chegou ser engolido pelo mar, que estava de ressaca, e outro veículo ficou pendurado na pista. Na época, o DER informou que o projeto para solução definitiva das contenções da maré na região de Meaípe era prioridade e disse que antes do verão iria implantar uma pista auxiliar no trecho, para garantir a segurança dos moradores, motoristas e pedestres que passam pela rodovia.