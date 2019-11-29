Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • DER-ES inicia obra de desvio em rodovia destruída pela erosão em Meaípe
Desvio alternativo

DER-ES inicia obra de desvio em rodovia destruída pela erosão em Meaípe

A ideia é garantir  segurança dos usuários da rodovia ES-060 durante o verão. A obra definitiva ainda não tem data para começar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 19:54

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 19:54

Em Meaípe, toda a estrutura da ciclovia e do acostamento foram destruídas pela ação do mar. DER mantém desvio no local Crédito: José Carlos Schaeffer
As obras, que iniciaram nesta quinta-feira (28), no trecho da ES-060, em Meaípe, tem previsão de serem encerradas em cerca de 15 dias segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). A rodovia, que teve parte do asfalto engolida pelo mar, terá um desvio para garantir a segurança de veículos e pessoas que passam pelo local. 
O desvio está sendo construído a direita da via no sentido de Meaípe - Anchieta e passará por um terreno que fica na lateral da pista original. O transito no local deve permanecer assim durante todo o verão.
A nova faixa é uma ação paliativa de segurança, visto que, o movimento de turistas no local, que é intenso no verão, pode provocar acidentes e congestionamentos.
As informações foram passadas pelo Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto em entrevista ao programa CBN Cotidiano da Rádio CBN Vitória.

Veja Também

Rodovia em Meaípe vai ganhar pista auxiliar até o verão, diz governo

Vídeo: imagens de drone mostram erosão em Meaípe, Guarapari

Motorista que caiu com carro no mar de Meaípe narra desespero

A obra definitiva é necessária, mas ainda não data para começar. Segundo Maretto entre o fim de dezembro deste ano e o início de janeiro de 2020 o projeto definitivo começará a ser confeccionado, para ser encaminhado ao governador Renato Casagrande. Só depois deve ser dado início ao processo de licitação. Esse projeto vai levar em conta estudos relacionados a maré, para que o problema não volte a acontecer.

A EROSÃO

Em julho deste ano, o asfalto da rodovia cedeu devido à erosão. Um carro chegou ser engolido pelo mar, que estava de ressaca, e outro veículo ficou pendurado na pista. Na época, o DER informou que o projeto para solução definitiva das contenções da maré na região de Meaípe era prioridade e disse que antes do verão iria implantar uma pista auxiliar no trecho, para garantir a segurança dos moradores, motoristas e pedestres que passam pela rodovia.

Veja Também

"Turista não vem mais", desabafa comerciante de Meaípe sobre erosão

Problema da erosão em Meaípe, Guarapari, se arrasta há décadas

Guarapari declara calamidade pública após destruição na orla de Meaípe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados