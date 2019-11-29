DER-ES inicia obra de desvio em rodovia destruída pela erosão em Meaípe

Em Meaípe, toda a estrutura da ciclovia e do acostamento foram destruídas pela ação do mar. DER mantém desvio no local Crédito: José Carlos Schaeffer

As obras, que iniciaram nesta quinta-feira (28), no trecho da ES-060, em Meaípe, tem previsão de serem encerradas em cerca de 15 dias segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). A rodovia, que teve parte do asfalto engolida pelo mar, terá um desvio para garantir a segurança de veículos e pessoas que passam pelo local.

O desvio está sendo construído a direita da via no sentido de Meaípe - Anchieta e passará por um terreno que fica na lateral da pista original. O transito no local deve permanecer assim durante todo o verão.

A nova faixa é uma ação paliativa de segurança, visto que, o movimento de turistas no local, que é intenso no verão, pode provocar acidentes e congestionamentos.

As informações foram passadas pelo Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto em entrevista ao programa CBN Cotidiano da Rádio CBN Vitória

A obra definitiva é necessária, mas ainda não data para começar. Segundo Maretto entre o fim de dezembro deste ano e o início de janeiro de 2020 o projeto definitivo começará a ser confeccionado, para ser encaminhado ao governador Renato Casagrande . Só depois deve ser dado início ao processo de licitação. Esse projeto vai levar em conta estudos relacionados a maré, para que o problema não volte a acontecer.

A EROSÃO