Força do mar destrói parte de rodovia em Meaípe Crédito: Bernardo Coutinho

O avanço do mar segue assustando moradores da região de Meaípe, em Guarapari. Na noite do último domingo (21), com a ressaca, o acostamento da ES 060, na altura do bairro Porto Grande, desabou. Um motorista que não viu o estrago acabou caindo com o carro, um Ford EcoSport no mar. Esse é mais um capítulo na luta da orla contra a força das ondas. Comerciantes da região, tradicional no verão de Guarapari, atestam que a erosão está afastando turistas.

Your browser does not support the audio element. Turista não vem mais, desabafa comerciante de Meaípe sobre erosão

No caso da ES 060, o carro despencou de uma altura de quatro metros mas o motorista, um aposentado de 69 anos, foi socorrido por um pescador e não se feriu. O acidente aconteceu por volta das 4h e o veículo ainda estava no mar na tarde desta segunda-feira (22).

No mesmo trecho, um outro carro ficou pendurado entre a pista e a praia de Meaípe, em Guarapari. O veículo, um Fiat Doblô, ficou com as duas rodas da frente penduradas e a situação assustou quem passou pelo local.

Força do mar destrói parte de rodovia em Meaípe Crédito: Bernardo Coutinho

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informa que uma equipe está no local e, como medida emergencial, o trânsito ficará em uma pista. A sinalização será reforçada e o monitoramento é constante. O gerente da Defesa Civil Municipal de Guarapari, Oldair Rossi, pede que os motoristas tenha cuidado redobrado nesse trecho da rodovia: "A orientação da Defesa Civil Municipal é que os motoristas tenham cautela, liguem o pisca alerta para passar na região. É importante para que não aconteça nenhum acidente aqui no local".

MORADORES E COMERCIANTES RECLAMAM

O problema da erosão na região de Meaípe não é de agora e vem provocando grandes prejuízos para o comércio local. Com o avanço do mar, vários turistas deixaram de frequentar a comunidade. Estabelecimentos fecharam as portas e os que permanecem abertos, como o restaurante do comerciante Gilson Astori, viram o número de clientes cair drasticamente.

"Nós estamos nas férias de julho. A tendência era ter um movimento maior, mas é o que estamos vendo aqui: às vezes, aparece apenas uns curiosos pra ver como está a erosão. E as vendas despencaram. Não vem mais turista aqui", desabafa.

O mecânico Edson Rodrigues contou que problema se agravou nos últimos anos."A comunidade vive do turismo e infelizmente às pessoas estão deixando de vir. A situação piorou muito nos últimos cinco anos", afirma.

Quem também fica chateado ao ver o estrago na praia de Meaípe é o ajudante Nathan Nascimento. "Cada ano que passa, piora, o que vai afastando os turistas. Praticamente não tem mais praia aqui em Meaípe mais, com o mar avançando", reclama.

Na nota enviada à reportagem, o DER afirma ainda que o governador Renato Casagrande determinou que se priorize o projeto para solução definitiva das contenções de maré na Região de Meaípe.