Rodovia em Meaípe vai ganhar pista auxiliar até o verão, diz governo
O trecho da ES-060, rodovia em Meaípe que recentemente teve parte do asfalto engolida pelo mar, vai ganhar uma pista auxiliar até o verão deste ano. A medida é para garantir a segurança de veículos e pessoas que passarem pelo local, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
Em julho deste ano, o asfalto da rodovia cedeu devido à erosão causada pelo mar, que estava de ressaca. Um carro chegou ser engolido pelo mar e outro ficou pendurado na pista. Na época, o DER informou que o projeto para solução definitiva das contenções da maré na região de Meaípe era prioridade. Porém, três meses depois, a situação não mudou.
"Parece que cada vez que a gente passa aqui, tem um pedaço a menos, a rodovia está estreitando. O verão está chegando e a tendência é piorar", disse a diarista Elaine de Almeida.
O presidente da Associação de Moradores de Meaípe, Nhozinho Matos diz que o problema é o antigo. De acordo com ele, medidas de segurança já foram solicitadas ao governo, mas nada foi feito.
"Já tem 16 anos que começou o primeiro problema aqui (na rodovia). Isso nos deixa muito preocupado porque nada tem sido feito. Isso queima o filme de Meaípe, de Guarapari e do turismo do Espírito Santo.", reclamou.
Procurado pela reportagem, o DER disse que antes do verão vai implantar uma pista auxiliar no trecho pra garantir a segurança dos moradores, motoristas e quem passar pela rodovia. O DER disse também que vai abrir licitação para contratar uma empresa pra fazer uma obra definitiva na ES-060. Porém, ainda não há uma data para o início das obras.