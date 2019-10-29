Uma parte do asfalto da rodovia ES-060 foi engolido pelo mar durante ressaca Crédito: Bernardo Coutinho

Your browser does not support the audio element. Rodovia em Meaípe vai ganhar pista auxiliar até o verão, diz governo

Em julho deste ano, o asfalto da rodovia cedeu devido à erosão causada pelo mar, que estava de ressaca. Um carro chegou ser engolido pelo mar e outro ficou pendurado na pista . Na época, o DER informou que o projeto para solução definitiva das contenções da maré na região de Meaípe era prioridade. Porém, três meses depois, a situação não mudou.

"Parece que cada vez que a gente passa aqui, tem um pedaço a menos, a rodovia está estreitando. O verão está chegando e a tendência é piorar", disse a diarista Elaine de Almeida.

Trecho da ES-060 despencou com por causa da erosão marítima Crédito: Bernardo Coutinho

O presidente da Associação de Moradores de Meaípe, Nhozinho Matos diz que o problema é o antigo . De acordo com ele, medidas de segurança já foram solicitadas ao governo, mas nada foi feito.

"Já tem 16 anos que começou o primeiro problema aqui (na rodovia). Isso nos deixa muito preocupado porque nada tem sido feito. Isso queima o filme de Meaípe, de Guarapari e do turismo do Espírito Santo.", reclamou.