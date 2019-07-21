O comerciante Jailton Nascimento lamenta a erosão na praia de Meaípe, em Guarapari Crédito: Eduardo Dias

Praia de Meaípe, em Guarapari. As fortes ondas dos “A praia de Meaípe acabou. Eu vi, mas os meus netos não vão ver”. Esse foi o desabafo do comerciante Jaílton Nascimento, de 67 anos, ao falar sobre os impactos da erosão em uma parte da, em. As fortes ondas dos últimos dias acertaram em cheio a região, causando destruição de parte de um muro de contenção da encosta e gerando preocupação para quem frequenta o local.

Your browser does not support the audio element. Erosão na Praia de Meaípe volta a preocupar moradores e comerciantes

CBN Vitória foi até Meaípe, na manhã deste domingo (21), para ver de perto a situação. Em um dos locais mais afetados, uma parte do muro de contenção da calçada caiu, um enorme buraco foi formado e invadiu parte da rua. O buraco fica bem em frente ao restaurante do comerciante Jailton Nascimento, que reclamou da situação. Um dos pontos altos da ressaca no mar da região aconteceu na última sexta-feira (19), quando algumas ruas foram invadidas pela água. A reportagem da rádiofoi até Meaípe, na manhã deste domingo (21), para ver de perto a situação. Em um dos locais mais afetados, uma parte do muro de contenção da calçada caiu, um enorme buraco foi formado e invadiu parte da rua. O buraco fica bem em frente ao restaurante do comerciante Jailton Nascimento, que reclamou da situação.

"Eu tenho 67 anos e nunca vi uma coisa dessa. O mar está avançando muito sobre a rua. Isso, para mim, é estranho. Se não acontecer uma obra rápida, nós vamos ficar sem rua", disse o comerciante.

Erosão na praia de Meaípe, em Guarapari Crédito: Eduardo Dias

DONA DE QUIOSQUE REVELA PREOCUPAÇÃO

A poucos metros do restaurante de Jaílton, a comerciante Zelma Nascimento diz que sempre fica atenta aos alertas de ressaca emitidos pela Marinha do Brasil. Ela diz que sempre retira as mesas e cadeiras do calçadão para não ver os móveis levados pelas ondas do mar. Zelda mora em Meaípe há 57 e diz que o avanço do mar tem causado cada vez mais estragos.

"Para nós piorou. Quando o mar está agitando, a gente não pode trabalhar e nem colocar nada na praia, por causa da agitação. E gente perde, porque o turista não vem para Meaípe, com esse mar, não tem como vir", lamentou a comerciante.

A comerciante Zelda mora em Meaípe há 57 e diz que o avanço do mar tem causado cada vez mais estragos à região Crédito: Eduardo Dias

PROMESSA PARA INÍCIO DAS OBRAS

O gerente da Defesa Civil de Guarapari, Oldair Rossi, afirmou que as obras para reconstruir o muro da encosta e fechar o buraco que as ondas fizeram na rua serão iniciadas nesta segunda-feira. Segundo ele, as obras de pavimentação da orla de Meaípe também serão iniciadas nos próximos dias e ficarão prontas até o mês de dezembro - época que a região começa a receber uma grande quantidade de turistas.

"A obra vai começar segunda-feira. Foi assinada a ordem de serviço para refazer o muro que caiu e vai fazer a revitalização da obra. O planejamento é fazer o muro de contenção, para não deixar a água subir e fazer a erosão. A segundo obra é o calçamento geral em cima, para não ter mais erosão", explicou o representante da prefeitura.

RESSACA DO MAR NA PONTA DA FRUTA

Vila Velha, a ressaca dos últimos dias resultou em imagens impressionantes na praia da Ponta da Fruta. Apesar das ondas terem chegado na encosta, bem perto das casas e comércios, o local não tinha acúmulo de entulhos e sujeira na manhã deste domingo. Já na cidade de, a ressaca dos últimos dias resultou em imagens impressionantes na praia da. Apesar das ondas terem chegado na encosta, bem perto das casas e comércios, o local não tinha acúmulo de entulhos e sujeira na manhã deste domingo.

Apesar da situação normalizada em terra firme, a praia continuava com muitas ondas fortes, os pescadores não foram para alto-mar e os barcos estavam guardados.

Na praia da Ponta da Fruta, em Vila Velha, as ondas chegaram na encosta, mas o local não tinha acúmulo de entulhos e sujeira neste domingo. Crédito: Eduardo Dias

A prefeitura de Vila Velha informou que, apesar das fortes ondas, não foram registradas ocorrências na Ponta da Fruta, sem a necessidade de acionamento da Defesa Civil ou da Secretaria de Serviços Urbanos da cidade.

AVANÇO DO MAR NA CURVA DA JUREMA