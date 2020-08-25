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Erosão causada pelo mar segue destruindo rodovia e orla de Meaípe

Cenário de um ano atrás continua na rodovia ES 060; moradores reclamam de abandono e DER promete edital de engorda da praia até o final de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 16:44

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 16:44

ES 060 está funcionando em meia pista na região de Meaípe, devido aos estragos causados pela erosão marítima
ES 060 está funcionando em meia pista na região de Meaípe, devido aos estragos causados pela erosão marítima Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A rodovia ES 060 segue sofrendo com a erosão marítima, na altura da Praia de Meaípe, em Guarapari. Na manhã desta terça-feira (25), a estrada continuava em meia pista,  com o desvio do tráfego de veículos pelo acostamento devido ao comprometimento de uma das faixas. O calçadão da orla, que foi construído recentemente, também já está sendo danificado pela força do mar.
Embora haja sinalização no desvio feito na rodovia, a sensação de falta de segurança ainda se faz presente entre os motoristas que passam pelo local. Em julho do ano passado, devido ao mesmo problema, um carro chegou a cair no mar. No mês seguinte, outro veículo despencou da via para a areia da praia.

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Mar não deve levar a culpa pelos estragos da erosão

O presidente da Associação dos Moradores de Meaípe, Vinícius Brina comentou que a região, cheia de hotéis e restaurantes, vem sofrendo há anos por causa do avanço do mar. Nós estamos perdendo turista há muito tempo. Precisamos que essa obra de engordamento da orla aconteça, afirmou.
O sentimento dele, e de quem vive no local, é de preocupação. Se nada for feito, vamos perder o quebra-mar que acabou de ser feito. A estrada, se continuar dessa forma, eu acho que não chega ao final do mês. Estamos cada dia mais apreensivos, desabafou, em entrevista à TV Gazeta.

EM UM ANO, APENAS PROMESSAS E DESVIOS

Desde julho do ano passado, este trecho da ES 060 segue parcialmente destruído. Apesar da promessa de engordamento da orla, a obra segue sem ser iniciada e os motoristas precisam passar por um desvio na rodovia, utilizando o acostamento via como faixa para tráfego.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

Questionada, a Prefeitura de Guarapari explicou que, no final do ano passado, representantes do Governo Estadual se comprometeram a executar o engordamento da orla de Meaípe, que é a solução definitiva para o problema das ressacas na região; e que coube ao município as obras de contenção da orla, que já foram concluídas.
Sobre a atual condição precária do calçadão, a administração afirmou que a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos (Semop) realizará o reparo. Porém, ressaltou que enquanto não houver o engordamento da orla, casos como este podem ser recorrentes.

O QUE DIZ O DER-ES

Já o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), por meio de nota, garantiu que o edital para a contratação das obras de contenção e engordamento da Praia de Meaípe será publicado até o final deste ano.  Acrescentou que os reparos na pista dependem desse processo de engordamento da praia e pediu aos motoristas, ciclistas e pedestres que passam pelo local que redobrem a prudência.

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