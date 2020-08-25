Erosão causada pelo mar segue destruindo rodovia e orla de Meaípe

A rodovia ES 060 segue sofrendo com a erosão marítima, na altura da Praia de Meaípe, em Guarapari. Na manhã desta terça-feira (25), a estrada continuava em meia pista, com o desvio do tráfego de veículos pelo acostamento devido ao comprometimento de uma das faixas. O calçadão da orla, que foi construído recentemente, também já está sendo danificado pela força do mar.
Embora haja sinalização no desvio feito na rodovia, a sensação de falta de segurança ainda se faz presente entre os motoristas que passam pelo local. Em julho do ano passado, devido ao mesmo problema, um carro chegou a cair no mar. No mês seguinte, outro veículo despencou da via para a areia da praia.
O presidente da Associação dos Moradores de Meaípe, Vinícius Brina comentou que a região, cheia de hotéis e restaurantes, vem sofrendo há anos por causa do avanço do mar. Nós estamos perdendo turista há muito tempo. Precisamos que essa obra de engordamento da orla aconteça, afirmou.
O sentimento dele, e de quem vive no local, é de preocupação. Se nada for feito, vamos perder o quebra-mar que acabou de ser feito. A estrada, se continuar dessa forma, eu acho que não chega ao final do mês. Estamos cada dia mais apreensivos, desabafou, em entrevista à TV Gazeta.
EM UM ANO, APENAS PROMESSAS E DESVIOS
Desde julho do ano passado, este trecho da ES 060 segue parcialmente destruído. Apesar da promessa de engordamento da orla, a obra segue sem ser iniciada e os motoristas precisam passar por um desvio na rodovia, utilizando o acostamento via como faixa para tráfego.
O QUE DIZ O MUNICÍPIO
Questionada, a Prefeitura de Guarapari explicou que, no final do ano passado, representantes do Governo Estadual se comprometeram a executar o engordamento da orla de Meaípe, que é a solução definitiva para o problema das ressacas na região; e que coube ao município as obras de contenção da orla, que já foram concluídas.
Sobre a atual condição precária do calçadão, a administração afirmou que a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos (Semop) realizará o reparo. Porém, ressaltou que enquanto não houver o engordamento da orla, casos como este podem ser recorrentes.
O QUE DIZ O DER-ES
Já o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), por meio de nota, garantiu que o edital para a contratação das obras de contenção e engordamento da Praia de Meaípe será publicado até o final deste ano. Acrescentou que os reparos na pista dependem desse processo de engordamento da praia e pediu aos motoristas, ciclistas e pedestres que passam pelo local que redobrem a prudência.